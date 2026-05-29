Daniel Vila volvió a acertar con su predicción antes del sorteo de los octavos

El presidente de la Lepra, Daniel Vila, volvió a acertar su pronóstico antes del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Daniel Vila acertó una nueva predicción antes del sorteo de la Copa Libertadores

Cerca del mediodía, Independiente Rivadavia conoció su rival para los octavos de final de la Copa Libertadores y será una cara conocida: Fluminense, a quien ya enfrentó en la zona de grupos, volverá a cruzarse en el camino del Azul. Horas antes del sorteo, el presidente del club, Daniel Vila, predijo correctamente el origen del contrincante de la Lepra.

Si bien en primer lugar pidió “no abusar de la suerte”, el mandatario del Azul aseguró en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que en esta oportunidad “no tenía pálpito”, aunque terminó eligiendo la nacionalidad del rival: “Por ahí nos va a tocar ir a Brasil”, aventuró Daniel Vila.

Al rato, el sorteo emparejó a Independiente Rivadavia con Fluminense, a quien venció en Brasil en la fase de grupos de la Copa, confirmado el vaticinio del presidente de la Lepra de viajar a Brasil en los octavos de final.

La predicción de Daniel Vila DANIEL VILA - PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Sorteo de la Copa de Libertadores Daniel Vila acertó su predicción antes del sorteo.

Vila ya había acertado dos de los rivales en el grupo En marzo, el presidente de Independiente Rivadavia ya había acertado una predicción en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa, cuando vaticinó 2 de los 3 rivales de la Lepra de manera correcta.