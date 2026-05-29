La Lepra pondrá "la cara del club" en Boulogne Sur Mer y Arístides

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, comentó acerca de las obras que comenzarán sobre Boulogne Sur Mer, el nuevo ingreso al club.

En la previa del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, confirmó que la obra que se desarrollará en el club en las calles Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva tienen como objetivo trasladar el ingreso a la institución a ese punto.

Finalizado el contrato con el histórico patio gastronómico que ocupó el espacio durante muchos años, la dirigencia tomó la decisión de que el lugar sea el nuevo ingreso a las instalaciones y que funcione allí parte de la vida administrativa y social.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, el presidente de la institución destacó la decisión: “A principio de año tomamos la decisión de privilegiar lo deportivo por sobre lo edilicio. Y creo que fue una buena decisión, porque en lo deportivo los resultados están llegando”, señaló Vila, a lo que agregó: “Lo que hace a remodelaciones, vamos a empezar ahora con una menor que es ponerle la cara hacia Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva al club”.

independiente rivadavia nueva sede boulogne sur mer (6) El nuevo ingreso al club estará ubicado en Arístides Villanueva y Boulogne Sur Mer. Alf Ponce Mercado / MDZ

Que habrá en el nuevo ingreso al club En esa línea, el mandatario explicó que la obra demandará entre 4 y 5 meses y la idea es que parte de la vida institucional se traslade allí: “Ahí se van a poder instalar el store del club, la administración, la presidencia, la sala de reuniones, un pequeño café bar para todo aquel que quiere ir a visitar el club”.