El histórico club de barrio mendocino que tendrá una renovación integral

El Club Villa Marini de Godoy Cruz , fue fundado en 1919 y es un emblema del barrio y de la comunidad que lo rodea. Desde hace algún tiempo, el espacio atraviesa una profunda remodelación que ya alcanza el 80% de avance. La intervención busca modernizar sus instalaciones y devolverle vida a un espacio que reúne a familias, vecinos y deportistas de la zona.

La obra forma parte de una iniciativa votada por la comunidad en el Presupuesto Participativo 2022. Ese respaldo vecinal destacó la importancia histórica y social del club , transformando una propuesta barrial en acción concreta del municipio.

El proceso tuvo varios llamados a licitación y ajustes presupuestarios hasta ponerse en marcha de forma sostenida. Hoy, la esquina de Rivadavia y Renato Della Santa vuelve a latir con la promesa de un lugar más seguro y cómodo para el encuentro comunitario.

La inversión contempla refacción integral de sanitarios, pisos exteriores y la instalación de soluciones sustentables para uso cotidiano del club.

Las tareas incluyen la reconstrucción de pisos exteriores y la renovación de espacios internos y externos. Además se están instalando nuevas cañerías de agua y cloaca, y se renovó el sistema eléctrico por su deterioro previo.

Los sanitarios reciben una intervención integral con nuevos artefactos, revestimientos y cielorrasos de Durlock, apuntando a dar mayor dignidad y funcionalidad a los servicios. También se ejecutó una nueva losa destinada a instalar dos tanques de agua, para asegurar mejor provisión.

La intervención incluye además el arreglo integral de la fachada, nueva cartelería institucional y trabajos generales de pintura en interior y exterior. En paralelo, también se colocará un calefón solar para abastecer la cocina del club.

El camino desde la votación vecinal hasta las obras

En febrero de 2025 la Municipalidad de Godoy Cruz lanzó la primera licitación para la refacción, con un presupuesto inicial cercano a $5.500.000 y un plazo estimado de ejecución de 60 días. Esa primera convocatoria no prosperó por dificultades en las presentaciones de las empresas.

Por esa razón, el municipio volvió a llamar a licitación en septiembre de 2025, esta vez con un presupuesto actualizado de $28.696.161,60.

El impacto en los vecinos del barrio

Remodelación Club Villa Marini Godoy Cruz (4) El municipio avanza con la puesta en valor del Club Villa Marini, fundado en 1919; las obras alcanzan 80% y mejoran baños, pisos y servicios básicos. Municipalidad de Godoy Cruz

Para los vecinos, Villa Marini no es solo paredes y techo: es memoria y pertenencia. Que el club recupere su brillo implica mantener viva una práctica comunitaria que atraviesa generaciones.

La obra cuenta con un avance del 80% y el objetivo es que el club vuelva a funcionar de forma plena y continúe siendo sede de actividades para todas las edades. La restauración de Villa Marini es un recordatorio de cuán centrales son los clubes barriales en la vida social mendocina.

Que el club vuelva a abrir sus puertas con condiciones mejores significa darle a las próximas generaciones el lugar para jugar, aprender y encontrarse. En definitiva, lo que se recupera es un espacio donde se tejen relaciones y se construye identidad.