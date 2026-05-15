Quedó envuelto en una causa por partidos arreglados y quiere desembarcar en un histórico club mendocino

El árbitro internacional Fernando Espinoza comenzó a mover fichas para involucrarse en la vida política del Atlético Club San Martín, institución de la que es reconocido hincha. El juez tiene intenciones de construir un espacio propio de apoyo y trabajo dentro del club junto al actual presidente Damián Reyes, buscando influir en la causa .

La idea sería empezar a ganar terreno dentro de la estructura política del León y participar activamente en proyectos deportivos e institucionales pensando en el futuro de la entidad del Este provincial. Sin embargo, existe un obstáculo reglamentario importante: hoy Espinoza no podría transformarse en una de las caras visibles del proyecto.

El motivo es concreto. El árbitro no cumpliría actualmente con dos requisitos básicos exigidos por el estatuto del club para ocupar determinados cargos dirigenciales: no sería socio activo y tampoco tendría la antigüedad necesaria requerida por la institución.

Pese a eso, puertas adentro aseguran que el interés es real y que ya existieron charlas informales para comenzar a conformar un grupo de trabajo cercano a la conducción actual.

La aparición del árbitro en el escenario político del club no pasa inadvertida. Sobre todo porque el nombre de Espinoza estuvo envuelto en distintas polémicas durante los últimos años.

Una de las más resonantes ocurrió en 2022, cuando la Asociación Mendocina de Árbitros lo acusó públicamente de monopolizar designaciones y concentrar poder dentro del arbitraje provincial. La denuncia generó fuerte repercusión en el ambiente futbolístico mendocino y abrió un intenso debate interno.

A eso se suma otra situación delicada: el árbitro también apareció mencionado en una causa vinculada a presuntos partidos arreglados, investigación en la que se analizaban supuestas maniobras dentro del fútbol argentino. En aquel momento se informó que podía ser denunciado en el expediente judicial.

Fernando Espinoza en Instituto vs Atlético Tucumán Fernando Espinoza quedó señalado en la causa que investiga presunto amaño de partidos en el fútbol argentino. Captura de TV

Más allá de las controversias, en San Martín algunos ven con buenos ojos la posibilidad de sumar una figura conocida a nivel nacional y con contactos dentro del fútbol argentino. Sobre todo con la actual dirigencia encabezada por Claudio Tapia. Otros, en cambio, observan con cautela el avance del árbitro en la vida institucional del club.

Por ahora, el movimiento recién empieza. Pero en el Este mendocino ya hay ruido político y el nombre de Fernando Espinoza comenzó a jugar fuerte fuera de las canchas.