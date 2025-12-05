¡Le declaró la guerra! Fernando Espinoza apuntó contra Omar Sperdutti por las críticas a los árbitros

La asociación que maneja el reconocido árbitro emitió un duro comunicado contra el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

En la misiva, que está firmada por el reconocido árbitro Fernando Espinoza, actual presidente de la entidad, expresan su “más enérgico y categórico repudio a las recientes declaraciones tendenciosas y de mala fe” vertidas por el propio Sperdutti.

ACAMA Espinoza 2 El fuerte comunicado de ACAMA contra el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol. ACAMA Además, subrayan que estas expresiones “buscan sembrar discordia, deslegitimar el trabajo arbitral y desviar el foco de los verdaderos valores del deporte” y afirman que no tolerarán “ninguna estrategia comunicacional que busque ejercer presión desmedida o generar un ambiente tóxico que perjudique o desprestigie a nuestros representados y a nuestra Asociación”.

Qué había dicho Omar Sperdutti Esta semana, la máxima autoridad de la Liga Mendocina de Fútbol había apuntado contra el arbitraje al afirmar que “hay mucha soberbia en la juventud que está dirigiendo. El primer respeto va desde el árbitro hacia los chicos, y depende de cómo dirija a veces hay problemas afuera”.

Entrevista completa a Omar Sperdutti Entrevista completa a Omar Sperdutti “La gente se está cansando en todos lados. Vamos a ver cómo seguimos, si con este grupo o buscamos uno nuevo. Últimamente no estamos recibiendo la contestación que necesitamos”, había manifestado el presidente de la liga en declaraciones a Canal 9.