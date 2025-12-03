Omar Sperdutti: "Desde el momento en el que defendí a Tapia y a Toviggino se pelean por hacerme caer"

La Liga Mendocina de Fútbol ha tenido un año más que complejo. Primero, por la causa denominada "certificados truchos", en la que ya fueron imputadas cuatro personas de la empresa que brindó el servicio, y ahora, por una denuncia contra Omar Sperdutti , presidente de la institución, en la que piden su detención por asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas.

En ese contexto, Omar Sperdutti y el abogado de la Liga, Sergio Ranchilio , visitaron los estudios de MDZ Radio y, en diálogo con la tira deportiva Una de Más, contaron su versión de los hechos.

Mientras continúa la investigación sobre los aptos físicos realizados a chicos de todas las edades que participan de la Liga Mendocina , en el cierre de la semana pasada los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitaron la detención e imputación de Omar Higinio Sperdutti , en el marco de la misma causa y por los delitos mencionados anteriormente.

Sobre este pedido de la querella, que es analizado por el fiscal Juan Manuel Sánchez, Sperdutti expresó en el comienzo de la charla: "Es todo una mentira tan grande como este edificio. Me cayó mal porque yo puedo tener miles de errores en la vida, pero soy un laburante que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar. No vivo del fútbol, al contrario, le doy al fútbol. Le he dado mi vida, he tenido enfermedades por el fútbol. Pero me tracé en mi vida el objetivo de hacer algo por el fútbol, cambiar algo".

Mientras tanto, Ranchilio aportó: "El doctor Morán, que es padre de un menor, nunca manifestó que además es miembro de la comisión directiva del club Palmira, incluso ha tenido participación activa en los operativos de toma de exámenes a los menores en el club, a través de la empresa que prestaba los servicios médicos. Ha estado presente, ha comunicado como secretario de la comisión directiva el lugar y ha emitido recibos porque ha cobrado los aranceles a los jugadores cuando estaba ahí, cosa que omitió manifestar en la fiscalía cuando fue querellante".

Al mismo tiempo, el abogado de la Liga destacó que "en la causa por los certificados hay 4 imputaciones pero ninguna a la Liga ni a Omar. Ahora se desvirtuó la denuncia, porque está referida a actos de administración interna de la Liga Mendocina, contrataciones de servicios de mantenimiento, construcción, otro tipo de contrato como los seguros, algo que no tiene nada que ver con la causa llamada certificados truchos".

"Entiende el colega (Morán) que por el sólo hecho de una supuesta violación de algunas normas estatutarias, de acuerdo a su interpretación, habría una defraudación o una administración fraudulenta de fondo. Una interpretación muy particular".

Concretamente, tras las imputaciones a Fabio Guanda Alenda, exdirigente de la LMF y dueño de S+MM Salud, la empresa que había sido contratada para realizar los estudios médicos de los futbolistas federados; la médica clínica Natala Busceme; y Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy, madre e hija que trabajaban en el Centro de Salud N° 16-365 de Maipú y que practicaban los electrocardiogramas a los jugadores para la empresa de Alenda, la Liga Mendocina participa como "informado", es decir, que hay hechos que se están investigando que podrían en algún momento afectar a la Liga, pero por el momento no hay ningún elemento para la imputación.

Sperdutti y la contratación de Alenda

Sobre la contratación de S+MM Salud, la empresa vinculada al escándalo de los certificados truchos, Omar Sperdutti contó: "Cuando se elige a la empresa representada por Alenda, veníamos de un club que había llevado 300 certificados truchos firmados por un utilero y tuvimos muertes y un montón de cosas, y eso no se ha vuelto a decir. Nosotros, en una reunión que teníamos con los consejeros, se dijo de contratar a alguien y en esa mesa estaba el señor Alenda y dijo que ellos lo hacían. Entonces le pedimos que haga una propuesta, al otro día llegó con la propuesta y avanzamos. Y desde ese mometo tenemos 0 muertes".

La relación con Giuliana Díaz, dirigente de la Liga y sobrina de la cardióloga denunciante

Respecto a Giuliana Díaz, dirigente de la Liga Mendocina de Fútbol, diputada provincial y sobrina de la cardióloga que destapó el escándalo, Sperdutti manifestó: "Extrañamente su tía, después de tres años, dijo que no sabía que trabajaba ahí. Me hablo con ella porque es la presidenta del fútbol femenino, pero como ya le dije, esa denuncia la podría haber llevado a la Liga, a todos los consejeros, y hacíamos la denuncia juntos. Ella permitió que se siguieran haciendo revisaciones, donde ella sabía que la tía no estaba firmando. Tiene la culpa también si hubiese pasado algo".

Tapia, Toviggino y "la pelea por hacerlo caer"

Al mismo tiempo, el presidente de la Liga Mendocina se refirió a las causas en las que intentan vincularlo y sentenció: "Desde el momento en el que defendí a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino se pelean por hacerme caer de la presidencia de la Liga, porque no tienen el valor de enfrentarme mano a mano con una elección. A todas las elecciones las he ganado porque los clubes saben lo que yo hago. Voy a afrontar hasta lo último todas estas denuncias. Todo esto me fortalece. Si hay alguien que cree que a mí esto me tira para atrás, se equivoca".

Mirá la entrevista completa con Omar Sperdutti y Sergio Ranchilio en Una de Más