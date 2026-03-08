Gran Premio de Australia: Max Verstappen y una remontada con sabor agridulce

Max Verstappen terminó en el 6° lugar en el Albert Park de Melbourne luego de haber largado P20, pero su festejo no fue del todo feliz.

Max Verstappen completó otra remontada para los libros de historia de la Fórmula 1.

Max Verstappen sigue demostrando porque es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Además de ser tetracampeón del mundo y conseguir demasiadas victorias en la Máxima, el neerlandés ya es un especialista en completar remontadas históricas.

En el Gran Premio de Australia 2026 sumó una más a los libros. Súper Max largó desde el puesto 20- debido a que en la clasificación sufrió un fuerte accidente en la Q1 que le impidió regresar a la pista a mejorar sus tiempos.

Ante ello, el piloto de Red Bull tenía la obligación de remontar posiciones y sumar algunos puntos en la primera carrera del año. ¿Defraudó? Para nada, ya que Max Verstappen ya nos tiene acostumbrados a este tipo de carreras.

El neerlandés avanzó 14 posiciones y finalizó el GP de Australia en la sexta posición. De esta manera, cosechó 8 puntos en una carrera que parecía más que compleja desde el inicio. Incluso, estuvo muy cerca de superar a Lando Norris en el final y adjudicarse el 5° puesto.

El sabor agridulce para Red Bull A pesar de la gran carrera de Max, los Toros de Austria se fueron con un sabor agridulce debido a que Isack Hadjar, quien había largado desde la tercera posición, abandonó en la vuelta 11 por una falla en su motor. El francés tenía grandes posibilidades de quedar en el top 10, pero su auto falló en el momento clave.