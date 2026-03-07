El fuerte choque de Max Verstappen en la qualy del Gran Premio de Australia

Max Verstappen estrelló su auto contra las barreras de contención, quedó eliminado en la Q1 y largará desde el puesto 20° en la carrera del domingo.

Max Verstappen protagonizó uno de los choques más fuertes en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La clasificación del Gran Premio de Australia, la primera prueba de fuego de la temporada de la Fórmula 1, dejó una gran sorpresa inesperada: Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, estrelló su Red Bull contra las barreras de contención en la Q1.

De esta manera, el piloto neerlandés largará este domingo (1:00 hora de Argentina) desde el puesto 20° en el Albert Park de Melbourne, una tarea bastante complejo para él debido a que es un circuito difícil para rebasar autos.

El brutal choque de Max Verstappen en la Q1 del GP de Australia El brutal choque de Max Verstappen en la qualy del GP de Australia X @SC_ESPN El piloto de Red Bull Racing perdió el control de su monoplaza, se despistó y terminó realizando un trompo antes de impactar de lleno contra uno de los muros del circuito. El incidente obligó a las autoridades a detener la sesión y sacar la bandera roja. Si bien el piloto salió ileso del accidente, se lo pudo ver visiblemente preocupado tras lo ocurrido: "Nunca me había pasado algo así en mi vida", lanzó al bajarse del auto.

Ya fuera del circuito, Max Verstappen explicó con detalle lo que sucedió con su monoplaza: "El eje trasero se había bloqueado y no sé por qué ha sucedido. Por suerte no hay nada raro, pero debemos entender lo que ha fallado", mencionó.