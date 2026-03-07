La insólita pregunta a Frank Darío Kudelka, DT de Newell's, sobre la polémica por la visita de Messi a Trump

Frank Darío Kudelka quedó sorprendido luego de que un periodista le consultara sobre la visita del capitán del Inter Miami al presidente de EE.UU.

La visita de Lionel Messi y todo el plantel del Inter Miami (fueron por ser los vigentes campeones de la MLS) a la Casablanca generó mucha polémica y sobre todo por la foto que el astro argentino se sacó junto a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

La escena fue breve pero muy comentada: los tres caminaron juntos hacia el atril mientras los jugadores y los invitados aplaudían. Trump saludó a los presentes, estrechó la mano de varios futbolistas y se tomó unos segundos para intercambiar sonrisas con Messi antes de comenzar su intervención.

Esta imagen dio la vuelta al mundo, pero quien nunca estuvo enterado de este suceso fue Frank Darío Kudelka. El DT de Newell’s brindó una conferencia de prensa el pasado viernes por el mediodía luego de la práctica en Bella Vista y cuando un periodista le pregunta por el suceso de Messi junto con Trump, su cara de sorprendido lo dice todo.

Frank Darío Kudelka quedó sorprendido por la pregunta de la visita de Messi a Trump "No sabía que Messi se había sacado una foto con (Donald) Trump. Cada uno hace lo que quiere y decide. No tengo juicio de valor", sentenció el exentrenador de Huracán.

Frank Darío Kudelka quedó sorprendido por la pregunta de la visita de Messi a Trump X @@soydenewells El optimismo para sacar a Newell’s del fondo de la tabla Por otro lado, el DT se refirió al flojo presente que atraviesa la Lepra, pero se mostró confiado en revertir la situación: "Hacemos lo que hay que hacer, trabajar. El tiempo tiene que ser nuestro aliado para mejorar. Pienso del presente para adelante. Lo que no se obtuvo hay que buscarlo. Lo que pasó es pasado. No estamos en momentos de demostrar con palabras, solo con hechos. Pensamos que hay que sacar esto adelante", sentenció.