Las crueles cargadas de Rosario Central a Newell's tras una nueva victoria en el clásico
Luego del 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, las gastadas oficiales de Rosario Central a Newell's en redes no se hicieron esperar.
Rosario Central sigue agrandando su inmensa paternidad sobre Newell's Old Boys, que en los últimos años se convirtió en una constante. Este domingo se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 8 del Apertura, sumó su sexto triunfo consecutivo en el clásico rosarino y le sacó nada menos que 22 partidos de ventaja en el historial.
Si bien el dominio canalla no es algo nuevo, se incrementó de manera desmedida desde su regreso a Primera División en 2013. Desde entonces, se enfrentaron en un total de 24 oportunidades, con 16 victorias para los de Arroyito, apenas 2 para los de Parque Independencia (la última en 2022) y 6 igualdades. Además, la Lepra no puede ganar como local desde 2008.
Las cargadas de Rosario Central a Newell's en redes
Tras el encuentro, la Academia Rosarina aprovechó la euforia para dedicarle una serie de cargadas oficiales en redes sociales a su eterno rival. La primera (y más leve), fue el posteo con el que anunciaron el resultado, en el que escribieron un tenue pero concreto "Una vez más, como marca la historia, ganó Central", pero no se quedarían solo con eso.
Unos minutos después, subieron un video con un fondo azul y amarillo. En el mismo, aparece primero un "+22", que es la diferencia total en el historial (99 triunfos auriazules contra 77 rojinegros, además de unos 103 empates), y luego un "+2", que sería la ventaja que le sacaron en el Coloso Marcelo Bielsa. "Y no te asustes si me río como un loco, es necesario que a veces sea así", reza la publicación, citando un fragmento del popular tema Bicho de ciudad, de Los Piojos.
Por último subieron una foto del festejo de uno de los goles con la siguiente leyenda: "Es un partido divino, hermoso. Una oportunidad maravillosa". Esto es una burla directa a Frank Darío Kudelka, que tuvo hoy su debut en su segundo ciclo como DT de Newell's. "Lo fácil para mí hubiese sido agarrar el equipo después del clásico pero, ¿cómo voy a perderme esta posibilidad? No hay nada mejor que el clásico para dar vuelta esta situación. Se viene un partido hermoso, divino. Es una oportunidad maravillosa", había declarado en la conferencia de prensa previa. En Arroyito no tuvieron piedad y le pasaron factura.