Las crueles cargadas de Rosario Central a Newell's tras una nueva victoria en el clásico

Luego del 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, las gastadas oficiales de Rosario Central a Newell's en redes no se hicieron esperar.

Si bien el dominio canalla no es algo nuevo, se incrementó de manera desmedida desde su regreso a Primera División en 2013. Desde entonces, se enfrentaron en un total de 24 oportunidades, con 16 victorias para los de Arroyito, apenas 2 para los de Parque Independencia (la última en 2022) y 6 igualdades. Además, la Lepra no puede ganar como local desde 2008.

Las cargadas de Rosario Central a Newell's en redes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2028227906158125213?s=20&partner=&hide_thread=false ¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Y UNA VEZ MÁS, CÓMO MANDA LA HISTORIA : ¡GANÓ CEEEEEENTRAAAAAAAAAAAAAAAAL! pic.twitter.com/pr7ArwB1ww — Rosario Central (@RosarioCentral) March 1, 2026 Tras el encuentro, la Academia Rosarina aprovechó la euforia para dedicarle una serie de cargadas oficiales en redes sociales a su eterno rival. La primera (y más leve), fue el posteo con el que anunciaron el resultado, en el que escribieron un tenue pero concreto "Una vez más, como marca la historia, ganó Central", pero no se quedarían solo con eso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2028231544419045872?s=20&partner=&hide_thread=false Y NO TE ASUSTES SI ME RÍO COMO UN LOCO, ES NECESARIO QUE A VECES SEA ASÍ

(Ver hasta el final) pic.twitter.com/QETUaVid8H — Rosario Central (@RosarioCentral) March 1, 2026 Unos minutos después, subieron un video con un fondo azul y amarillo. En el mismo, aparece primero un "+22", que es la diferencia total en el historial (99 triunfos auriazules contra 77 rojinegros, además de unos 103 empates), y luego un "+2", que sería la ventaja que le sacaron en el Coloso Marcelo Bielsa. "Y no te asustes si me río como un loco, es necesario que a veces sea así", reza la publicación, citando un fragmento del popular tema Bicho de ciudad, de Los Piojos.