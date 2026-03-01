La aclaración de Gustavo Quinteros sobre la supuesta pelea con Lomónaco en Independiente: "No me preocupa"

Luego del triunfo agónico ante Central Córdoba, a Gustavo Quinteros le volvieron a preguntar por los rumores de conflicto con el defensor del Rojo y soltó una frase tajante.

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba y se reencontró con el triunfo en el Torneo Apertura. Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, el equipo de Gustavo Quinteros destrabó el partido en los últimos minutos con un cabezazo de Gabriel Ávalos (el otro fue de Iván Marcone) y es escolta de la Zona A con 13 puntos.

Una vez consumado el triunfazo del Rojo, el DT habló en conferencia de prensa, festejó los tres puntos obtenidos en Avellaneda y explicó que este es el camino a seguir. "El premio fue un poco tarde, pero se dio. Y eso es lo más importante. Me gustaría tener regularidad, que el equipo intente siempre con la misma propuesta. A veces hay altibajos anímicos a los que no les encontramos explicación”, aseguró el Profe.

Gustavo Quinteros, tajante sobre el supuesto conflicto con Kevin Lomónaco En paralelo, Quinteros volvió a referirse al supuesto cruce verbal que tuvo con Kevin Lomónaco hace dos fechas atrás, luego de la derrota por 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. "No me preocupa lo que digan afuera", comenzó diciendo ante la consulta de uno de los periodistas.

Si bien el entrenador, de manera sorpresiva, dejó al defensor afuera del equipo titular en el partido ante Gimnasia de Mendoza (argumentó que "fue un tema táctico"), esta vez cortó el tema de raíz y negó haber tenido diferencias con el futbolista del Rojo: "Nunca discutí con Lomónaco, tenemos una relación extraordinaria. Con él y con todos, de mucho respeto mutuo".