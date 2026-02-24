Gustavo Quinteros podría borrar a Lomónaco en Independiente para visitar a Gimnasia de Mendoza: el fuerte motivo

Gustavo Quinteros tomaría una tajante decisión con Kevin Lomónaco a horas del choque ante el Lobo mendocino por un fuerte motivo.

Gustavo Quinteros y una tajante decisión con Kevin Lomónaco a horas del choque ante Gimnasia de Mendoza.

Este martes a las 22:00 horas, Independiente buscará volver a la victoria en su visita a Gimnasia de Mendoza. Tras la dolorosa derrota por 3-2 frente a Independiente Rivadavia, el equipo comandado por Gustavo Quinteros tiene la obligación de volver a sumar de a tres y así no perderle pisada a Vélez, el líder de la zona A.

De cara a este compromiso, el entrenador no planeaba realizar ninguna modificación con respecto al once que perdió en el Bautista Gargantini, pero en las últimas horas se conoció la noticia de un tenso cruce entre el DT y Kevin Lomónaco post caída ante la Lepra.

Rodrigo Rey y Kevin Lomónaco Kevin Lomónaco podría quedar afuera del partido ante Gimnasia de Mendoza por un fuerte motivo. Fotobaires Lomónaco discutió con Gustavo Quinteros y podría perder el partido ante Gimnasia de Mendoza Según informó Matías Martínez, cronista de Independiente en Radio La Red, Gustavo Quinteros le hizo un reproche a Lomónaco en el vestuario y a este no le gustó para nada y le contestó. Esto provocó un tenso ida y vuelta que hizo que el exfutbolista de Bragantino quedara en el centro de la escena.

“Yo pongo en duda a Lomónaco y no por lo futbolístico o porque llegó una oferta. Post partido ante Independiente Rivadavia, en el vestuario hubo algún reproche del entrenador para el defensor y yo creo que contestó. Estoy tratando de chequear los términos de ese ida y vuelta que hubo entre el técnico y Lomónaco en el vestuario”, explicó el periodista.