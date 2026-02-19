Festeja Quinteros: Independiente escuchó el pedido de su DT y cerró a un refuerzo de Selección

Por pedido expreso de Gustavo Quinteros, Independiente abrochó la llegada de su tercer y última incorporación: pagará US$ 2.000.000 por el 50%. ¿Quién es?

Después de varias semanas, el gran deseo de Gustavo Quinteros se hizo realidad. Es que Independiente llegó a un acuerdo de palabra para el tercer y último refuerzo que llegará en este mercado de pases, en un puesto por el que el entrenador insistió y mucho.

Cuando parecía que el plantel se cerraba con las llegadas de Ignacio Malcorra y Santiago Arias (ambos en condición de libre), dio el brazo a torcer y decidió hacer un esfuerzo económico para cumplir con el pedido expreso del DT: la incorporación de un extremo.

A pedido de Quinteros: Maxi Gutiérrez será el tercer refuerzo de Independiente En las últimas horas, el club de Avellaneda cerró a Maximiliano Gutiérrez, delantero de 21 años de Huachipato y una de las figuras del fútbol chileno. Si bien su nombre no aparecía entre los primeros de la lista, las demás opciones se fueron cayendo y, tras analizarlo, Quinteros terminó dando el ok para su llegada.

En ese sentido, la CD de Independiente aceleró las negociaciones y logró un rápido entendimiento con el club trasandino, con quien mantiene buena relación desde hace tiempo por el pase de Felipe Loyola.

Maximiliano Gutiérrez Independiente abrochó la llegada de Maximiliano Gutiérrez, extremo de Huachipato y de la Selección de Chile. Maximiliano Gutiérrez /IG Así, el extremo llegará a préstamo por un año y con una obligación de compra de US$ 2.000.000 por el 50% de su ficha, a pagar en cómodas cuotas desde enero de 2027. A priori, llegará este viernes al país para hacerse la revisión médica y firmar contrato por los próximos cuatro años, hasta diciembre de 2029.