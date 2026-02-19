La escandalosa sentencia de Rolando Schiavi sobre la manera en que Úbeda arma el equipo en Boca

El Flaco Schiavi, gloria de Boca, puso en duda el poder de Claudio Úbeda como entrenador xeneize y apuntó indirectamente contra Juan Román Riquelme. Esto dijo.

Desde el empate sin goles ante Platense en la Bombonera, las críticas a Claudio Úbeda se intensificaron a más no poder y pusieron al DT de Boca en una situación límite, a tal punto que su continuidad pende de un hilo. En medio de eso, Rolando Schiavi, una figura rutilante en el mundo xeneize, apareció para agregarle más leña al fuego.

El exdefensor, voz autorizada y multicampeón con el club de la Ribera (conquistó 9 títulos, entre ellos la Copa Libertadores e Intercontinental en 2003), se metió nuevamente en la actualidad de Boca y dejó una insinuación que constantemente es tema de debate.

La grave denuncia de Rolando Schiavi sobre la autoridad de Úbeda en Boca Con tono filoso, el Flaco lanzó una pregunta que sonó más a acusación que a duda: "¿Úbeda elije los jugadores que entran a la cancha?". Acto seguido, fue todavía más claro sobre su postura. "Para mí no. El 100% del equipo no. Es lo que viene pasando hace tiempo", aseguró.

Pese a no nombrarlo, todos los faros apuntaron a Juan Román Riquelme: Schiavi dio a entender que el presidente tiene influencia directa en la elección de algunos titulares. No obstante, con la última frase, también dejó entrever que -según él- esa situación no es nueva y se viene repitiendo en los últimos años.

El Flaco es un fiel crítico desde que Riquelme es dirigente: los roces del pasado La tensión entre la gloria de Boca y la actual dirigencia comenzó en 2019, luego de la asunción de Jorge Amor Ameal con Román como vicepresidente segundo. En ese momento, el Flaco estaba al frente de la Reserva, lo despidieron y el puesto quedó para Sebastián Battaglia, que tiempo después quedaría a cargo de la Primera.