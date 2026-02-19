La desafiante frase del jefe de equipo de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1

Laurent Mekies, jefe de equipo de Red Bull, se refirió a la posible salida de Max Verstappen del Gran Circo tras sus fuertes críticas por los nuevos autos.

El cambio reglamentario en la Fórmula 1 no cayó bien en todos los pilotos. La gran mayoría se mostró disconforme con los nuevos monoplazas, que presentan impactantes cambios mecánicos con respecto a las últimas temporadas, mientras que otros apuntaron directamente contra la FIA.

Uno de los que lanzó una feroz crítica contra la Máxima fue Max Verstappen, tetracampeón del mundo. El piloto neerlandés no ocultó su enojo al comparar los autos de la F1 con los de la Fórmula E: "Para conducirlos no son muy divertidos, para ser honesto. Diría que la palabra correcta es gestión. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que lidiar con eso".

El jefe de equipo de Red Bull confiado en la continuidad de Max Verstappen Estas palabras generaron muchas dudas sobre el futuro de Super Max dentro de la categoría a partir del próximo. Sin embargo, Laurent Mekies, jefe de equipo de Red Bull, se mostró confiado con poder retenerlo y cuando le consultaron sobre una posible salida del neerlandés, lanzó una desafiante sentencia: "La respuesta corta a esa pregunta es no, no me preocupa en absoluto".

verstappen El jefe de equipo Red Bull aseguró que Max Verstappen seguirá en la Fórmula 1. Instagram @redbullracing "Y sí, recuerdo nuestras conversaciones del año pasado, cuando estaba cambiando de un modelo de auto a otro, es decir, del 25 al 26 en el simulador. Y sí, la diferencia era tan grande que, en algún momento, creo que acertadamente, decidió centrarse en el enfoque del 25”, añadió.