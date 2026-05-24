Se lamenta River: a cuántas copas se clasificó Belgrano tras salir campeón del Torneo Apertura

Belgrano todavía sigue de fiesta por la histórica consagración frente a River en el Torneo Apertura , pero en Alberdi ya saben que el premio puede ser mucho más grande. El equipo cordobés no solo levantó el primer título de Primera División de su historia , sino que además se abrió la puerta para disputar varias finales más en los próximos meses.

El heroico triunfazo por 3-2 ante el Millonario en el Mario Alberto Kempes, en primera instancia, le aseguró automáticamente al Pirata un lugar en el próximo Trofeo de Campeones. Allí se medirá contra el ganador del Torneo Clausura en busca de la segunda estrella para sus vitrinas.

Pero el recorrido no termina ahí. En caso de quedarse también con dicho título, Belgrano accederá a otras dos definiciones: la Supercopa Argentina, frente al campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional, torneo que enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones con el campeón de Liga (líder de la tabla anual)

Incluso hay una posibilidad más en el horizonte. En caso de conquistar la Supercopa Internacional, el Pirata obtendrá el boleto para jugar la Recopa de Campeones, un nuevo certamen que anunció la AFA en noviembre de 2025 reservado para los vencedores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la propia Supercopa Internacional.

Así, el Pirata podría disputar hasta cuatro finales adicionales tras haberse coronado en el Apertura. Un escenario soñado para un club que pasó de celebrar su primer título en la máxima categoría a tener la posibilidad de sumar otros cuatro en menos de un año. Soñado.