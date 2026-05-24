Qué dijo el Ruso Zielinski cuando le compararon la final ganada a River con la histórica Promoción de 2011
Ricardo Zielinski volvió a amargar a River en un partido decisivo y, tras el título de Belgrano, recordó inevitablemente aquella histórica Promoción de 2011.
Ricardo Zielinski volvió a escribir una página histórica con Belgrano tras vencer 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. Luego de la consagración, al entrenador le preguntaron inevitablemente por la comparación con la recordada Promoción de 2011 y dejó una respuesta contundente.
“Ruso 2, River 0. Dos partidos importantísimos, dos manchitas en esa camiseta. Te deben estar amando en Núñez, ¿qué pensás?”, le consultaron en conferencia de prensa. Fiel a su estilo, Zielinski evitó entrar en provocaciones y respondió con calma: "No, no, no… son partidos y logros totalmente diferentes, con gente diferente. Uno era una pelea por jugar en Primera, y el otro por salir campeón".
Ricardo Zielinski evitó la chicana a River tras salir campeón con Belgrano
El DT también valoró muchísimo el nivel del rival y reconoció que la definición fue muy ajustada. "Ha sido un partido muy parejo, fue competitivo en toda la serie. Estaba difícil y se nos dio a nosotros. Hay que disfrutar y valorar al rival, porque es importante lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo como River", expresó.
Además, Zielinski destacó el apoyo de los hinchas y el valor emocional que tiene este título para el pueblo pirata. "Belgrano es sentimiento, pueblo, la gente te da todo. Volví para tratar de ayudar y por suerte le dimos un título. Estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés", aseguró.
El Mudo Vázquez y Juan Carlos Olave, los otros "sobrevivientes"
Uno de los símbolos de ese vínculo entre ambas gestas es Franco Vázquez, el único futbolista del plantel actual que también estuvo en la histórica Promoción de 2011. El Mudo ingresó en el segundo tiempo de la final y asistió a Nicolás "Uvita" Fernández en el gol del 3-2 definitivo que le dio el primer título de liga a Belgrano. El otro protagonista de la Promoción 2011 que hoy volvió a hacer historia ante River es Juan Carlos Olave. El arquero, héroe en el ascenso ante River al atajar un penal a Pavone en un momento crucial de la revancha, es ayudante de campo de Zielinski.