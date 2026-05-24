Qué dijo el Ruso Zielinski cuando le compararon la final ganada a River con la histórica Promoción de 2011

Ricardo Zielinski volvió a amargar a River en un partido decisivo y, tras el título de Belgrano, recordó inevitablemente aquella histórica Promoción de 2011.

El DT de Belgrano recordó la Promoción 2011 y marcó una gran diferencia con esta final del Torneo Apertura.

Ricardo Zielinski volvió a escribir una página histórica con Belgrano tras vencer 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. Luego de la consagración, al entrenador le preguntaron inevitablemente por la comparación con la recordada Promoción de 2011 y dejó una respuesta contundente.

“Ruso 2, River 0. Dos partidos importantísimos, dos manchitas en esa camiseta. Te deben estar amando en Núñez, ¿qué pensás?”, le consultaron en conferencia de prensa. Fiel a su estilo, Zielinski evitó entrar en provocaciones y respondió con calma: "No, no, no… son partidos y logros totalmente diferentes, con gente diferente. Uno era una pelea por jugar en Primera, y el otro por salir campeón".

Ricardo Zielinski evitó la chicana a River tras salir campeón con Belgrano El Ruso Zielinski habló sobre sus dos triunfos históricos ante River El Ruso Zielinski habló sobre sus dos triunfos históricos ante River. ESPN

El DT también valoró muchísimo el nivel del rival y reconoció que la definición fue muy ajustada. "Ha sido un partido muy parejo, fue competitivo en toda la serie. Estaba difícil y se nos dio a nosotros. Hay que disfrutar y valorar al rival, porque es importante lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo como River", expresó.

Además, Zielinski destacó el apoyo de los hinchas y el valor emocional que tiene este título para el pueblo pirata. "Belgrano es sentimiento, pueblo, la gente te da todo. Volví para tratar de ayudar y por suerte le dimos un título. Estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés", aseguró.