La cruda sentencia de George Russell tras abandonar el GP de Canadá: "Estoy sin palabras"

George Russell reconoció que se quedó “sin palabras” luego de abandonar cuando lideraba el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 , aunque destacó la intensa batalla que protagonizó con su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Los pilotos de Mercedes se alternaron varias veces en el liderazgo de la carrera hasta que un problema en la unidad de potencia obligó al británico a abandonar en la vuelta 30.

Con Russell fuera de competencia, Antonelli quedó al frente con comodidad y encaminó su cuarta victoria consecutiva en un Gran Premio. El italiano de apenas 19 años volvió a demostrar un dominio absoluto y, gracias al triunfo conseguido en Montréal , amplió a 43 puntos su ventaja en el campeonato mundial 2026.

Al llegar a la zona mixta, George Russell lanzó una cruda frase tras sufrir un duro golpe en la lucha por el título: "Todo simplemente se apagó de repente. Entré en la curva, el motor se paró, sin electrónica, sin frenado adecuado. La verdad es que ahora mismo estoy un poco sin palabras", sentenció en diálogo con Sky Sports.

"Tengo que ser honesto, estoy orgulloso de mi fin de semana. Pole en la sprint, gané la sprint, pole en la clasificación. Iba liderando cuando me detuve, me lo pasé bien luchando con Kimi. De mi lado no siento que hubiera algo más que pudiera haber hecho este fin de semana. Así que me voy satisfecho. Por supuesto, estoy bastante malditamente frustrado por lo que ha pasado. Pero sí, ¿qué más puedo hacer?", continuó.

george russell George Russell se quedó sin palabras tras su abandono en Canadá. Instagram @georgerussell63

Por último, un día después de que él y Antonelli intercambiaran golpes en la carrera sprint, el piloto de Mercedes aseguró haber disfrutado su feroz batalla con su compañero de equipo: "Pensé que fue genial, me encantó, para ser honesto, lo disfruté muchísimo. Me sentí como en los días del karting, ya sabes, no hicimos ningún contacto, fue duro, reñido. Sí, me encantó. De eso se trata correr. Me habría encantado que continuara durante 30 vueltas más", concluyó.