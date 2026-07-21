El desgarrador mensaje del Dibu Martínez que puso en duda su continuidad en la Selección argentina
El Dibu Martínez rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor y dejó una frase que encendió todas las alarmas sobre su futuro en la Albiceleste.
La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó heridas profundas, pero ninguna declaración impactó tanto como la de Emiliano "Dibu" Martínez. A través de sus redes sociales, el arquero publicó un mensaje cargado de emoción, tristeza y una frase que abrió un enorme interrogante sobre su continuidad en el combinado nacional.
El arquero del Aston Villa confesó que soñaba con volver a levantar la Copa del Mundo y hacer historia con la camiseta argentina, pero reconoció que el golpe fue devastador: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar", escribió en una publicación que rápidamente se viralizó.
Con un desolador posteo, el Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección argentina
Sin embargo, el tramo más fuerte llegó después. En medio del desahogo, el Dibu dejó abierta la posibilidad de ponerle fin a su ciclo en la Selección argentina: "Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", expresó, sembrando incertidumbre entre los hinchas.
Las palabras del marplatense encendieron las alarmas en el mundo Albiceleste. A sus 33 años y luego de haber sido una pieza fundamental en la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, el arquero dejó entrever que la derrota en Nueva Jersey podría marcar un punto de inflexión en su carrera internacional.
Por ahora, Dibu Martínez no confirmó ninguna decisión definitiva, pero su mensaje dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que viste la camiseta de la Selección. Mientras el plantel comienza a procesar el duro golpe sufrido ante España, la incógnita sobre el futuro del arquero ya se instaló como uno de los grandes temas de la era post Mundial 2026.