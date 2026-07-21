El desgarrador mensaje del Dibu Martínez que puso en duda su continuidad en la Selección argentina

El Dibu Martínez rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor y dejó una frase que encendió todas las alarmas sobre su futuro en la Albiceleste.

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó heridas profundas, pero ninguna declaración impactó tanto como la de Emiliano "Dibu" Martínez. A través de sus redes sociales, el arquero publicó un mensaje cargado de emoción, tristeza y una frase que abrió un enorme interrogante sobre su continuidad en el combinado nacional.

El arquero del Aston Villa confesó que soñaba con volver a levantar la Copa del Mundo y hacer historia con la camiseta argentina, pero reconoció que el golpe fue devastador: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar", escribió en una publicación que rápidamente se viralizó.

Con un desolador posteo, el Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección argentina Sin embargo, el tramo más fuerte llegó después. En medio del desahogo, el Dibu dejó abierta la posibilidad de ponerle fin a su ciclo en la Selección argentina: "Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", expresó, sembrando incertidumbre entre los hinchas.

El desgarrador posteo del Dibu Martínez tras perder la final del Mundial ante España. IG @emi_martinez26 Las palabras del marplatense encendieron las alarmas en el mundo Albiceleste. A sus 33 años y luego de haber sido una pieza fundamental en la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, el arquero dejó entrever que la derrota en Nueva Jersey podría marcar un punto de inflexión en su carrera internacional.