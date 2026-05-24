¿Lo ninguneó? El polémico gesto de Montiel con Chiqui Tapia en la entrega de medallas al subcampeón

Durante la entrega de medallas encabezada por Claudio Tapia en el Estadio Mario Alberto Kempes, varios jugadores de River mostraron su fastidio por la derrota. Entre ellos estuvieron Juan Fernando Quintero y Gonzalo Montiel, quienes se quitaron rápidamente la medalla de subcampeón.

Sin embargo, el foco principal quedó puesto sobre Montiel . El lateral de la Selección argentina campeón del mundo en Qatar 2022, que no pudo disputar la final por lesión, pasó detrás de Quintero justo cuando Tapia entregaba las medallas y pasó de largo sin saludar al presidente de la AFA.

El gesto fue rápidamente interpretado por muchos hinchas de River en redes sociales como un desplante hacia Tapia y generó todo tipo de reacciones. Algunos incluso celebraron la actitud del defensor campeón del mundo.

Chacho Coudet no fue a recibir la medalla de subcampeón

La tensión también quedó reflejada en la ausencia de Coudet durante la premiación. Muy molesto por el arbitraje, el entrenador decidió no recibir la medalla y protagonizó fuertes reclamos contra la terna arbitral tras el final del partido.

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