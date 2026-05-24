Por qué se demoró la largada del Gran Premio de Canadá y cómo impactó en Franco Colapinto

La largada del Gran Premio de Canadá tuvo un comienzo accidentado incluso antes de que los autos vieran la bandera verde. Cuando todo estaba listo para iniciar la carrera, las luces de seguridad permanecieron encendidas más tiempo de lo habitual debido a un problema mecánico en el monoplaza de Arvid Lindblad , que quedó detenido en la parrilla y obligó a abortar el procedimiento inicial .

El inconveniente se produjo porque el piloto de Racing Bulls se quedó sin potencia y no podía colocar la marcha. A raíz de esa situación, Dirección de Carrera determinó realizar vueltas de formación adicionales mientras los comisarios retiraban el auto de la pista. Finalmente, Lindblad no pudo largar la competencia.

Desde la transmisión oficial informaron rápidamente lo sucedido: “Se informa que Racing Bulls de Arvid Lindblad no está en marcha, así que tenemos una vuelta de formación extra aquí”.

La situación se extendió más de lo previsto: “ Lindblad se ha quedado sin potencia, no puede meter la marcha”, explicaron, mientras los auxiliares trabajaban para retirar el vehículo.

Arvid Lindblad sufrió un problema mecánico en la parrilla y provocó una demora en el arranque del Gran Premio de Canadá.

Cómo impactó la demora en Franco Colapinto

La interrupción también tuvo consecuencias en el resto de la parrilla. Debido a las vueltas de formación extra y a la baja definitiva de Lindblad, Franco Colapinto, que originalmente iba a largar desde la décima posición, avanzó un lugar antes incluso de que comenzara oficialmente la carrera.

Desde la Fórmula 1 también remarcaron la mala fortuna del joven piloto de Racing Bulls: “Los comisarios se llevan el coche de Lindblad; mala suerte para él, que ha estado tan rápido todo el fin de semana”.

Así, el Gran Premio de Canadá comenzó con una situación inesperada que modificó el orden de partida y alteró el procedimiento habitual de largada en el circuito Gilles Villeneuve.