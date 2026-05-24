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Franco Colapinto larga desde el 10° lugar en el GP de Canadá.
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En vivo: Franco Colapinto larga desde el 10° lugar en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto sale desde la 10° posición en el Circuito Gilles Villeneuve. Russell largará desde la pole y atrás está su compañero Kimi Antonelli.

MDZ Deportes

Se viene la quinta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. Luego de su histórico 7° en Miami, el piloto de Alpine buscará reafirmar su gran presente en la Máxima en el Gran Premio de Canadá.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Canadá

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Colapinto ganó un puesto, se quedó Lindblad en la vuelta previa

El pilarense saldrá desde la 9° posición debido a que el inglés se quedó en la grilla de partida por lo que tuvieron que asistirlo y saldrá desde la última posición.

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La grilla de partida del GP de Canadá

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El frío les juega una mala pasada a los pilotos

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