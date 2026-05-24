En vivo: Franco Colapinto larga desde el 10° lugar en el Gran Premio de Canadá

Se viene la quinta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto . Luego de su histórico 7° en Miami, el piloto de Alpine buscará reafirmar su gran presente en la Máxima en el Gran Premio de Canadá .

Tras un comienzo complicado, el pilarense tuvo un excepcional sábado y a pesar de que se quedó a las puertas de sumar puntos en la Sprint (terminó 9°), en la clasificación tuvo una sólida actuación y es por ello que largará desde la 10° posición a partir de las 17:00 (hora de Argentina).