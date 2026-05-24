La F1 sancionó a un piloto a horas del GP de Canadá: el motivo y cómo quedó la grilla de salida

A una hora del comienzo de la carrera en el Gilles Villeneuve, la Fórmula 1 sancionó a un piloto por cambiar la unidad de potencia.

La Fórmula 1 sancionó a un piloto a horas del GP de Canadá.

A pocas horas del Gran Premio de Canadá, la Fórmula 1 confirmó una sanción que modifica la parrilla de largada: Lance Stroll deberá comenzar la carrera desde los boxes tras una infracción técnica cometida por Aston Martin.

Según detallaron los comisarios deportivos, el equipo realizó cambios no autorizados en la unidad de potencia durante el régimen de parque cerrado. En concreto, se instalaron el cuarto componente de almacenamiento de energía (ES) y la cuarta unidad electrónica de control (PU-CE) del monoplaza número 18.

Lance Stroll fue sancionado por cambiar la unidad de potencia En principio, esas modificaciones implicaban únicamente una penalización en puestos de largada. Sin embargo, al haberse efectuado sin la aprobación previa del delegado técnico de la FIA, la sanción terminó siendo más severa y obligará al piloto canadiense a salir desde el pit lane.

lance stroll.jpg Lance Stroll saldrá en la última posición en el GP de Canadá. Shutterstock

El comunicado oficial remarcó que Aston Martin incumplió los artículos B8.2.2, B8.2.3 y B3.5.3 del reglamento técnico de la Fórmula 1. Así, Stroll —que corre como local en Montreal y había clasificado 21°, solo por delante de Valtteri Bottas— perderá definitivamente su lugar en la parrilla.