Fórmula 1: todas las actualizaciones que presentaron los equipos en el GP de Canadá

La Fórmula 1 puso en marcha el Gran Premio de Canadá con un escenario exigente para los equipos: el formato Sprint dejó apenas una práctica libre antes de la clasificación . En ese contexto, varias escuderías llegaron a Montreal con nuevas piezas y modificaciones aerodinámicas que debieron evaluar en tiempo récord.

Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpine y Haas estuvieron entre los equipos que presentaron más cambios para el Circuito Gilles Villeneuve, mientras otras estructuras, como Ferrari y Aston Martin, optaron por mantener los paquetes utilizados en carreras anteriores.

La mayoría de las actualizaciones estuvieron vinculadas al flujo aerodinámico, el comportamiento del piso y la refrigeración de frenos, un aspecto mencionado por distintos equipos debido a las características del trazado canadiense. Además, el poco margen de ensayo convirtió a la primera jornada en una prueba clave para validar datos y entender el funcionamiento de las nuevas piezas.

Según detalló el sitio oficial de la Fórmula 1 , Mercedes presentó uno de los paquetes más amplios del fin de semana en Montreal. El equipo alemán trabajó especialmente sobre el flujo de aire y la carga aerodinámica, con un alerón delantero actualizado y modificaciones en el piso, la carrocería y la parte trasera del auto.

Mercedes presentó uno de los paquetes más amplios del fin de semana en Montreal.

La escudería también realizó cambios vinculados a la refrigeración de frenos, un aspecto importante en Canadá debido a las fuertes desaceleraciones del circuito. Para eso aumentó el tamaño de los conductos de entrada y salida de aire.

McLaren, por su parte, continuó desarrollando el concepto que había mostrado resultados positivos en Miami. El equipo británico incorporó un nuevo alerón delantero, una cubierta renovada del motor y pequeños ajustes en la suspensión trasera y el borde del suelo.

Además, sumó un pequeño alerón sobre el halo para mejorar el flujo de aire alrededor del habitáculo y revisó la distribución de carga del alerón trasero. La escudería de Woking también llevó distintas opciones de ventilación para adaptarse a las variables climáticas de Montreal.

Red Bull buscó equilibrio y refrigeración

Red Bull encaró el fin de semana canadiense con un enfoque distinto al de Mercedes y McLaren. El equipo trabajó principalmente sobre el equilibrio aerodinámico y la fiabilidad del auto.

La escudería austríaca modificó elementos del alerón delantero para ampliar el rango de balance del RB y adaptarlo a diferentes tipos de circuito. También realizó cambios específicos para mejorar la refrigeración de los frenos, una necesidad habitual en Montreal.

En paralelo, Red Bull ajustó la cubierta del motor y algunos sectores del suelo delantero para incrementar la carga localizada y optimizar el rendimiento general del auto.

Max Verstappen gp canadá fórmula 1 Max Verstappen durante las prácticas libres del GP de Canadá. EFE

El equipo llegaba al GP canadiense con la necesidad de seguir descontando terreno frente a los líderes del campeonato y apostó por un paquete menos agresivo, aunque orientado a la consistencia.

Ferrari mantuvo el paquete utilizado en Miami

A diferencia de otros equipos de punta, Ferrari decidió no introducir novedades importantes en Canadá. La escudería italiana optó por continuar trabajando sobre el paquete que había estrenado en Miami.

La decisión estuvo vinculada a la intención de seguir entendiendo el comportamiento de esas actualizaciones antes de sumar nuevas piezas. En un calendario con fines de semana Sprint, el tiempo reducido de pruebas suele llevar a varios equipos a evitar cambios demasiado amplios.

Ferrari había mostrado señales positivas en la fecha anterior y en Montreal priorizó la puesta a punto y el análisis del rendimiento en pista antes que incorporar componentes nuevos.

Lewis hamilton gp canadá fórmula 1 Lewis Hamilton, piloto de Ferrari. EFE

Alpine y Haas sumaron cambios aerodinámicos

Alpine presentó modificaciones relevantes tanto en el piso como en el alerón trasero. El equipo francés rediseñó completamente la geometría del suelo con el objetivo de mejorar el rendimiento aerodinámico y la eficiencia en distintas condiciones de uso.

También actualizó el alerón trasero para aumentar la carga localizada, una búsqueda habitual en un circuito que combina rectas largas con curvas lentas.

franco colapinto canadá Alpine sigue sumando mejoras a medida que avanza el calendario 2026 de la Fórmula 1. NA

Haas, en tanto, continuó desarrollando la zona media del auto con foco en el flujo de aire hacia la parte trasera. El equipo estadounidense modificó la entrada de aire de los pontones laterales y la cubierta del motor para alimentar de mejor manera el funcionamiento del piso.

Además, presentó un nuevo diseño de suelo, un difusor más agresivo y cambios en la suspensión trasera. El objetivo principal fue ganar estabilidad y mantener un comportamiento más consistente en diferentes condiciones aerodinámicas.

Racing Bulls apostó por un nuevo piso

Racing Bulls también llevó un paquete centrado en la aerodinámica inferior del auto. La escudería desarrolló una nueva geometría del piso para mejorar la generación de carga en distintas situaciones de funcionamiento.

En conjunto con ese cambio, rediseñó dispositivos en la parte trasera y actualizó el soporte del escape. También realizó modificaciones en el alerón trasero para intentar obtener mayor carga aerodinámica.

El equipo buscaba volver a posicionarse de forma regular en la zona de puntos y consideró que Canadá era un buen escenario para evaluar la efectividad de las nuevas piezas.

Williams trabajó sobre frenos y suspensión

Williams enfocó buena parte de sus cambios en la refrigeración de frenos, una de las áreas más sensibles del circuito canadiense. El equipo introdujo una nueva geometría del sistema de frenos de mariposa para mejorar el enfriamiento.

Además, sumó nuevos revestimientos en la suspensión delantera con el objetivo de optimizar el flujo de aire hacia el resto del auto. La escudería también continuó evaluando una actualización presentada en Miami relacionada con el sistema de escape.

La intención fue mejorar la interacción aerodinámica alrededor de esa zona y seguir perfeccionando el rendimiento general del monoplaza.

williams Williams introdujo algunos cambios para el GP de Canadá. X @WilliamsF1

Audi y Cadillac también presentaron novedades

Audi, que continúa desarrollando su estructura de cara a su ingreso formal como constructor, llevó modificaciones relacionadas con la refrigeración de frenos y el rendimiento trasero del auto.

La escudería presentó nuevos conductos de freno delanteros y traseros, además de un difusor actualizado para aumentar la carga aerodinámica. También incorporó nuevas rejillas en los pontones laterales para mejorar la eficiencia de refrigeración.

Cadillac, otro de los proyectos que busca consolidarse en la categoría, actualizó el borde delantero del auto para incrementar la carga aerodinámica. A eso sumó revisiones en la geometría de los conductos de freno y cambios en la parte trasera vinculados al difusor.

La decisión de Aston Martin

Aston Martin fue uno de los equipos que decidió no introducir mejoras en Canadá. La escudería entendió que las modificaciones realizadas previamente en Miami habían solucionado varios de los problemas detectados en carreras anteriores, especialmente las vibraciones reportadas por Fernando Alonso y Lance Stroll.

Por ese motivo, el equipo británico prefirió mantener la configuración y concentrarse en extraer el máximo rendimiento del paquete actual. La decisión también estuvo influenciada por el formato Sprint, que redujo considerablemente el tiempo disponible para probar piezas nuevas antes de la clasificación.

El GP de Canadá será una nueva prueba para medir qué equipos lograron interpretar mejor sus actualizaciones y cuáles todavía necesitan tiempo para terminar de comprender el comportamiento de sus autos en una temporada donde la evolución técnica sigue marcando diferencias.