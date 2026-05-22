Colapinto fue contundente tras remontar el día en la Sprint Qualy: "Hubo que meterle huevo"

Luego de una desastrosa FP1 en la que sufrió por una falla técnica de su auto, Franco Colapinto pudo reponerse en la clasificación a la carrera corta.

Franco Colapinto tuvo una jornada de viernes complicada con Alpine en el Gran Premio de Canadá. Tras una desastrosa Práctica Libre en la que no pudo ni girar por una falla mecánica en su auto, logró remontar en la Sprint Qualy y finalizó 13°, posición en la que largará mañana en la carrera corta.

El de Montreal es el primer circuito de la temporada en la que el joven piloto pilarense ya corrió en años anteriores y espera poder repetir algo de lo logrado en el GP de Miami, su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1 en el último tramo del 2024 (en aquel entonces con Williams).

Las declaraciones de Franco Colapinto tras la Sprint Qualy Las declaraciones de Franco Colapinto tras la Sprint Qualy ESPN "Hubo que meterle huevo a la cuestión, pero nada, fue difícil", confesó de manera contundente y entre risas el argentino en diálogo con ESPN. "Fue un día largo, sin vueltas, así que obviamente no fue lo ideal. No pude girar en la FP1 en una pista muy difícil, una pista que requiere mucha confianza, donde además hay mucho polvo y mucha tierra, y es muy fácil cometer un error. Entonces es complicado encontrar el límite y tener ese margen a la vez", detalló.

De todos modos, destacó los aspectos positivos de la jornada: "Creo que tener que hacer una clasificación tan al límite después de apenas dos vueltas fue complicado, pero la sacamos adelante. Siento que maximicé bastante lo que tenía con la poca experiencia que pude sumar, más que nada mirando cámaras a bordo. Creo que hicimos un buen trabajo".