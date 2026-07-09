La gran noticia que recibió Scaloni al empezar a preparar el partido de cuartos de final ante Suiza

Pensando en el choque frente al combinado europeo por los cuartos de final, Lionel Scaloni recibió una excelente noticia en la práctica del miércoles.

La agónica remontada de la Selección argentina frente a Egipto dejó una breve preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni por el estado físico del Cuti Romero. El defensor, autor del primer gol albiceleste, terminó el partido con una molestia muscular, aunque los estudios y la evolución posterior confirmaron que solo se trató de un calambre en el gemelo izquierdo y estará disponible para enfrentar a Suiza.

De esta manera, el zaguero cordobés será titular el próximo sábado desde las 22, cuando la Albiceleste dispute los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. A la espera de los entrenamientos de jueves y viernes, todo indica que Scaloni mantendrá la base del equipo que consiguió la agónica clasificación frente al conjunto africano.

Cuti Romero se entrenó a la par y se perfila para ser titular ante Suiza Este miércoles, el plantel argentino llevó adelante una práctica enfocada principalmente en la recuperación física. Los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas y trabajos en el gimnasio, mientras que quienes tuvieron pocos minutos o no jugaron hicieron ejercicios con pelota en el campo de juego. Los primeros 15 minutos del entrenamiento fueron abiertos a la prensa.

Cuti Romero se entrenó a la par y se perfila para ser titular ante Suiza. Fotobaires La actividad continuará este jueves con una práctica en la que el cuerpo técnico comenzará a definir el equipo para enfrentar a Suiza. El viernes será el último ensayo antes del encuentro y, como es habitual, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa previa al compromiso.