"La maldición suiza" y las curiosas coincidencias que hacen soñar a la Selección argentina

Argentina eliminó a Egipto y ya piensa en Suiza, pero antes del cruce de cuartos aparecieron dos datos mundialistas que invitan a los hinchas a ilusionarse.

Después de la agónica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras el histórico triunfo por 3-2 ante Egipto, y con Suiza como rival confirmado para el próximo sábado en Kansas, a las 22, se conocieron dos coincidencias que invitan a todos los hinchas a ilusionarse en esta Copa del Mundo.

Son muchas las “maldiciones” o datos históricos que suelen salir a flote cuando el Mundial entra en su recta final. Entre ellas aparece una que involucra al próximo rival de Argentina: nunca un equipo que eliminó a Suiza terminó siendo campeón del mundo. De hecho, la propia Selección lo vivió en 2014, cuando dejó en el camino al conjunto suizo en octavos de final y luego cayó en la final ante Alemania.

El capitán Lionel Messi es levantado en andas por sus compañeros tras el final del partido. A pesar de que erró un penal, el goleador del Mundial volvió a ser determinante para la Selección argentina. DPA Sin embargo, más allá de esa estadística, también hay dos datos que invitan a ilusionarse y que podrían contrarrestar la llamada “maldición de Suiza”: uno relacionado con el último antecedente del equipo europeo en cuartos de final y otro vinculado con la cantidad de selecciones sudamericanas presentes en esta instancia.

La primera coincidencia con Suiza La primera coincidencia involucra, justamente, al equipo que enfrentará Argentina. Suiza no ganaba un partido de octavos de final desde 1938. En aquel Mundial, el campeón terminó siendo Italia, que se consagró como el primer bicampeón de la historia. De todos modos, vale aclarar que en esa edición el certamen comenzaba directamente desde los octavos de final.