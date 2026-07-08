Las empresas nacidas en Suiza presentes en la Argentina abarcan casi todos los rubros del mercado

A horas de los cuartos de final del mundial de fútbol que enfrentará a las selecciones de Suiza y la Argentina aparece la pregunta sobre la relación económica entre ambas naciones. Como todo los suizo no se trata de una relación de gran estridencia, pero si de una fuerte estabilidad y consistencia. Se trata de decenas de compañías de primer línea que operan en sectores estratégicos como alimentos, industria, construcción, salud, seguros, recursos humanos y tecnología. Muchas de ellas llegaron al país a comienzos del siglo XX y mantienen inversiones productivas, centros de distribución, plantas industriales y redes comerciales que las ubican entre las empresas extranjeras más relevantes del mercado local.

La Cámara de Comercio Suizo Argentina funciona en el país desde 1938 y tiene como asociadas a gran parte de estas compañías, algunas de ellas ampliamente reconocidas y claves para el mercado argentino.

La más importante por su importancia a nivel global y su presencia en los hogares argentinos es Nestlé , una de las mayores compañías de alimentos y bebidas del país. Produce y comercializa marcas de café, chocolates, lácteos, alimentos infantiles, nutrición y alimentos para mascotas y cuenta con plantas industriales y una extensa red de distribución que abastece tanto al mercado interno como a la exportación.

Otras dos empresas relacionadas al rubro de la alimentación, aunque también de la cosmética, son Givaudan Argentina y Dsm-Firmenich. La primera es una de las mayores fabricantes mundiales de fragancias, sabores e ingredientes para las industrias alimenticia, cosmética y de cuidado personal. Desde Argentina abastece tanto al mercado local como regional.

Dsm-Firmenich, en tanto, desarrolla ingredientes para nutrición, salud, fragancias y sabores destinados a las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Otras empresas relacionadas al consumo masivo vienen de la mano del sector de la construcción. Se trata de Holcim y Sika.

Holcim es uno de los mayores productores de cemento y materiales para la construcción del país. Posee cuatro plantas cementeras, una amplia red de plantas de hormigón elaborado, negocios de agregados, impermeabilizantes y soluciones para la construcción sustentable. También desarrolla proyectos vinculados a la economía circular mediante Geocycle.

Por su parte, Sika produce químicos para la construcción e industria, incluyendo impermeabilizantes, aditivos para hormigón, selladores, adhesivos y soluciones para infraestructura, edificación y fabricación industrial.

Dos empresas farmacéuticas de primera línea también forman parte de la pata suiza en la Argentina. Se trata de Roche y Novartis.

Roche Argentina es uno de los principales proveedores de medicamentos de alta complejidad para oncología, enfermedades raras, inmunología y diagnóstico, con una fuerte presencia en investigación clínica y medicina de precisión. Novartis Argentina, por su parte, desarrolla y comercializa medicamentos para diversas especialidades médicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, inmunológicas, oncológicas y neurológicas. Además participa en investigaciones clínicas y programas de acceso a tratamientos.

Patas en la industria química, tecnología industrial y minera

Una de las empresas más destacadas en los últimos meses es Glencore Cobre Argentina, una multinacional minera de origen suizo que desarrolla el proyecto de minería de cobre El Pachón, en San Juan, y Mara en Catamarca donde planea invertir más de US$ 14.000 millones tras el ingreso al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Si hablamos de tecnología industrial, una de las mayores exponentes en la Argentina es ABB. La multinacional tecnológica tiene presencia en Argentina desde hace casi un siglo y se especializa en electrificación, automatización industrial, robótica, motores eléctricos y soluciones para minería, energía, petróleo, gas e infraestructura. Cuenta con operaciones industriales y oficinas comerciales en distintas provincias.

Otras dos de rubros similares son Bühler y Sulzer. Bühler es una empresa especializada en maquinaria y tecnología para la molienda de cereales, alimentos balanceados, arroz, cacao y procesamiento industrial de alimentos. Está presente en Argentina desde 1928.

Sulzer, por su parte, fabrica y comercializa bombas industriales, equipos de bombeo, sistemas de mantenimiento y servicios para los sectores energético, petroquímico, minero y de tratamiento de aguas.

Otra empresa proveedora de la industria es Clariant que desarrolla productos químicos de especialidad destinados a industrias como petróleo, minería, plásticos, pinturas, agroindustria y tratamiento de aguas. Su actividad se concentra en soluciones de alto valor agregado para procesos industriales.

Fuertes también en servicios

La empresa más importante en este segmento es Zurich Argentina, una de las principales aseguradoras del mercado argentino. Opera en seguros patrimoniales, de personas, vida, retiro y riesgos corporativos, además de administrar inversiones y soluciones para empresas y particulares.

Adecco Argentina, en tanto, es una de las mayores empresas de recursos humanos del país. Brinda servicios de búsqueda y selección de personal, empleo temporario, tercerización de procesos, capacitación y consultoría laboral para empresas de múltiples sectores.

Por su parte SGS Argentina es líder mundial en inspección, certificación, ensayos de laboratorio y verificación de calidad. Trabaja con industrias como minería, petróleo, alimentos, agricultura, energía, comercio exterior y manufacturas, certificando procesos y productos.