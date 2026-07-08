La "maldición de Suiza" que deberá superar la Selección argentina si quiere ser bicampeón mundial

La Selección argentina se medirá contra los Helvéticos el sábado en Kansas City y en busca del bicampeonato mundial deberá romper con una curiosa estadística.

La Selección argentina afrontará este sábado a las 22:00 (hora de Argentina) un desafío que va mucho más allá de los 90 minutos. Por los cuartos de final del Mundial 2026 se medirá con Suiza, quien viene de dejar en el camino a Colombia tras eliminarlo por penales en una tanda para el infarto, en Kansas City.

De cara a este compromisoa, los dirigidos por Lionel Scaloni no solo buscarán meterse entre los cuatro mejores combinados de la Copa del Mundo sino que también intentará romper una maldición que ostenta el seleccionado europa, ya que Suiza carga con una llamativa estadística mundialista en la que ningún seleccionado que haya empatado o derrotado a los europeos en una Copa del Mundo logró consagrarse campeón en esa misma edición.

La “maldición de Suiza” que deberá superar la Selección argentina Los antecedentes alimentan esa teoría. En el Mundial de 1934, Checoslovaquia igualó con Suiza y luego cayó en la final. Cuatro años más tarde, Hungría dejó en el camino al conjunto helvético, pero terminó perdiendo el partido decisivo. Brasil también quedó atrapado en esa tendencia en 1950, mientras que Alemania sufrió el mismo destino en 1966 y Francia repitió la historia en 2006, luego de haber empatado con los suizos durante el torneo.

La “maldición de Suiza”, una estadística que persigue a los combinados nacionales que derroten a los helvéticos. EFE Argentina también aparece dentro de esa lista. En Brasil 2014, el equipo dirigido por Alejandro Sabella venció 1-0 a Suiza en los octavos de final gracias al inolvidable gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario. Aquella Selección continuó su camino hasta la final del Maracaná, pero terminó cayendo ante Alemania, sumándose a la extensa nómina de equipos que no pudieron levantar la Copa después de cruzarse con los helvéticos.

España, la selección que confirmó la regla en Sudáfrica 2010 La única aparente excepción que suele mencionarse es España en Sudáfrica 2010. La Roja debutó con una sorpresiva derrota por 1-0 frente a los helvéticos, pero luego ganó todos sus partidos restantes y terminó conquistando su primera Copa del Mundo. Sin embargo, para quienes sostienen la teoría, ese resultado también refuerza la "regla": incluso perdiendo frente a Suiza, el seleccionado europeo necesitó romper una tendencia que parecía inquebrantable para alcanzar la gloria.