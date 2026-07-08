El periplo que debe emprender Suiza para llegar a Kansas y enfrentar a la Selección argentina en cuartos de final

El conjunto europeo acumula más minutos en cancha y un viaje de cinco horas hasta la sede del partido, aunque la Albiceleste también arrastra el desgaste de dos encuentros que se extendieron al tiempo suplementario.

La Selección argentina y Suiza ya comenzaron la cuenta regresiva para el cruce de los cuartos de final del Mundial 2026, aunque ambos equipos afrontarán la preparación en condiciones diferentes. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra instalado en Kansas City, el seleccionado europeo deberá afrontar un extenso viaje para llegar a la sede del encuentro que se disputará el próximo sábado desde las 22 (hora argentina).

El combinado albiceleste selló su clasificación luego de una épica remontada frente a Egipto, al que derrotó por 3 a 2 en los octavos de final. Por su parte, Suiza avanzó tras superar a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario en la ciudad canadiense de Vancouver.

Uno de los aspectos que podría jugar a favor de la Argentina en la previa del compromiso es el desgaste físico que acumula el conjunto europeo. Además de haber disputado media hora más de juego debido al alargue, los suizos deberán realizar un traslado cercano a las cinco horas de vuelo hasta Kansas City, donde continuarán con la preparación para el duelo decisivo.

En contraste, la delegación argentina emprendió el regreso desde Atlanta, sede del partido frente a Egipto, en un trayecto mucho más corto, de aproximadamente dos horas de vuelo. Esa diferencia logística le permitió al plantel de Scaloni instalarse antes en su lugar de concentración y comenzar rápidamente con las tareas de recuperación y planificación del próximo encuentro.

Sin embargo, el desgaste no es un factor exclusivo del equipo europeo. La Selección argentina también llega con una importante carga física acumulada, ya que en la ronda anterior necesitó disputar un tiempo suplementario frente a Cabo Verde en los 16avos de final. A eso se sumó el intenso calor registrado en Miami, escenario de aquel compromiso, una condición que exigió al máximo a los futbolistas argentinos.