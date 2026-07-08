El periplo que debe emprender Suiza para llegar a Kansas y enfrentar a la Selección argentina en cuartos de final
El conjunto europeo acumula más minutos en cancha y un viaje de cinco horas hasta la sede del partido, aunque la Albiceleste también arrastra el desgaste de dos encuentros que se extendieron al tiempo suplementario.
La Selección argentina y Suiza ya comenzaron la cuenta regresiva para el cruce de los cuartos de final del Mundial 2026, aunque ambos equipos afrontarán la preparación en condiciones diferentes. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra instalado en Kansas City, el seleccionado europeo deberá afrontar un extenso viaje para llegar a la sede del encuentro que se disputará el próximo sábado desde las 22 (hora argentina).
El combinado albiceleste selló su clasificación luego de una épica remontada frente a Egipto, al que derrotó por 3 a 2 en los octavos de final. Por su parte, Suiza avanzó tras superar a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario en la ciudad canadiense de Vancouver.
Uno de los aspectos que podría jugar a favor de la Argentina en la previa del compromiso es el desgaste físico que acumula el conjunto europeo. Además de haber disputado media hora más de juego debido al alargue, los suizos deberán realizar un traslado cercano a las cinco horas de vuelo hasta Kansas City, donde continuarán con la preparación para el duelo decisivo.
En contraste, la delegación argentina emprendió el regreso desde Atlanta, sede del partido frente a Egipto, en un trayecto mucho más corto, de aproximadamente dos horas de vuelo. Esa diferencia logística le permitió al plantel de Scaloni instalarse antes en su lugar de concentración y comenzar rápidamente con las tareas de recuperación y planificación del próximo encuentro.
Sin embargo, el desgaste no es un factor exclusivo del equipo europeo. La Selección argentina también llega con una importante carga física acumulada, ya que en la ronda anterior necesitó disputar un tiempo suplementario frente a Cabo Verde en los 16avos de final. A eso se sumó el intenso calor registrado en Miami, escenario de aquel compromiso, una condición que exigió al máximo a los futbolistas argentinos.
Tanto Argentina como Suiza dispondrán de tres días y medio de descanso antes del choque del sábado, un margen que los cuerpos técnicos intentarán aprovechar para recuperar a sus jugadores y ajustar los últimos detalles tácticos. En ese contexto, la administración de las cargas físicas será determinante para afrontar un partido que promete ser de máxima intensidad y que otorgará un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026.
Con ambos equipos instalados entre los principales candidatos al título, el duelo en Kansas City aparece como uno de los más atractivos de los cuartos de final. Mientras la Argentina buscará apoyarse en el envión anímico que significó su agónica clasificación, Suiza intentará sobreponerse al desgaste del viaje y del esfuerzo realizado frente a Colombia para dar el golpe y avanzar a las semifinales.