Néstor Lorenzo, DT de Colombia, fue tajante al explicar el motivo de la dura eliminación ante Suiza: "Se paga"

Tras la sorpresiva derrota por penales, Néstor Lorenzo se mostró dolido y reveló que le faltó a Colombia para avanzar a cuartos del Mundial.

El sueño de Colombia en el Mundial 2026 llegó a su fin. Tras empatar sin goles durante los 120 minutos, el equipo de Néstor Lorenzo cayó 4-3 en la definición por penales frente a Suiza y quedó eliminado en octavos de final, una sorpresa total después de haberle ganado el grupo a Portugal con gran mérito.

"Nada para reprochar, faltó embocarla", resumió el entrenador argentino tras el encuentro, destacando el partido que jugaron sus dirigidos y convencido de que el equipo hizo méritos para seguir en carrera en la Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo explicó que le faltó a Colombia para avanzar a cuartos de final Al momento de explicar qué terminó inclinando la balanza, Lorenzo fue contundente: "Merecimos un poco más en los 90'. No convertir se paga. No hay nada que reprochar, a veces entra y a veces no. El partido sabíamos que iba a ser bastante cerrado, muy táctico y parejo. A medida que se fue alargando el juego los equipos fueron perdiendo energías y terminó en el empate final que derivó en los penales".

Las palabras de Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia ante Suiza. Video: DSports Luego, el DT de los Cafeteros profundizó sobre la falta de eficacia, un problema que, según reconoció, ya había aparecido durante las Eliminatorias. "Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo partidos previos a la última fecha de Eliminatorias con Bolivia y Venezuela. Me interesa que el equipo juegue bien y genere opciones. Creo que tuvimos 17 tiros al arco o intentos. Es mucho y no convertir se paga. Me acuerdo que en esa última fecha hicimos nueve goles. Se abre el arco, están más finos", concluyó.