¡Sorpresa! Colombia perdió por penales contra Suiza, que será rival de Argentina en cuartos de final

En el último cruce de octavos de final, Suiza dio la sorpresa y venció por penales a Colombia después de lo que había sido un parejo y disputado partido en el BC Place de Vancouver (Canadá), que terminó 0-0. Así, el combinado europeo será el rival de la Selección argentina en cuartos del Mundial 2026: se enfrentarán el próximo sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City.