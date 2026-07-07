Presenta:

Deportes

|

Colombia

¡Sorpresa! Colombia perdió por penales contra Suiza, que será rival de Argentina en cuartos de final

Tras un cerrado 0-0 en Vancouver, Suiza se impuso por 4-3 en la definición desde los doce pasos y enfrentará a la Albiceleste el próximo sábado en Kansas.

MDZ Deportes

Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026: así lo festejaron sus jugadores.

Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026: así lo festejaron sus jugadores.

EFE

En el último cruce de octavos de final, Suiza dio la sorpresa y venció por penales a Colombia después de lo que había sido un parejo y disputado partido en el BC Place de Vancouver (Canadá), que terminó 0-0. Así, el combinado europeo será el rival de la Selección argentina en cuartos del Mundial 2026: se enfrentarán el próximo sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City.

El penal que le dio la clasificación a Suiza a cuartos de final

El penal de Ruben Vargas que le dio la clasificación a Suiza ante Colombia.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de Suiza - Colombia

Archivado en

Notas Relacionadas