¡Sorpresa! Colombia perdió por penales contra Suiza, que será rival de Argentina en cuartos de final
Tras un cerrado 0-0 en Vancouver, Suiza se impuso por 4-3 en la definición desde los doce pasos y enfrentará a la Albiceleste el próximo sábado en Kansas.
En el último cruce de octavos de final, Suiza dio la sorpresa y venció por penales a Colombia después de lo que había sido un parejo y disputado partido en el BC Place de Vancouver (Canadá), que terminó 0-0. Así, el combinado europeo será el rival de la Selección argentina en cuartos del Mundial 2026: se enfrentarán el próximo sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City.
El penal que le dio la clasificación a Suiza a cuartos de final
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