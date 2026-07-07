Suiza y Colombia se juegan un lugar en cuartos de final: hora, TV y streaming

Suiza y Colombia se enfrentarán este martes por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 . El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Además de la clasificación, el partido tendrá un condimento especial: el vencedor quedará ubicado en la misma llave que la Selección argentina , que horas antes se medirá con Egipto.

Con realidades diferentes, pero con la misma ilusión de seguir haciendo historia, europeos y sudamericanos protagonizarán un atractivo encuentro. .

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega como uno de los seleccionados de mejor rendimiento en el torneo. Tras superar la fase de grupos con victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de un empate frente a Portugal, los cafeteros eliminaron a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final.

Con un plantel que combina experiencia y solidez, Colombia buscará regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.

Colombia llega luego de eliminar a Ghana en 16avos. EFE

Del otro lado estará una Suiza que también atraviesa un gran presente. El conjunto dirigido por Murat Yakin viene de imponerse por 2-0 a Argelia con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, y sueña con alcanzar los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de 1954.

Los antecedentes entre Suiza y Colombia

Aunque hace varios años que no se enfrentan, ambas selecciones ya tienen antecedentes entre sí. El último cruce fue un amistoso disputado en Miami en 2007, con triunfo de Colombia por 3-1.

En los Mundiales solo se enfrentaron una vez. Fue en Estados Unidos 1994, cuando los cafeteros se impusieron por 2-0 en un partido correspondiente a la fase de grupos, que terminó siendo la única victoria colombiana en aquel certamen.

El ganador de este encuentro será el rival del vencedor del duelo entre Argentina y Egipto en los cuartos de final.

Hora, TV y streaming de Suiza vs. Colombia

Hora: 17:00 (hora de Argentina).

17:00 (hora de Argentina). Estadio: BC Place, Vancouver (Canadá).

BC Place, Vancouver (Canadá). Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Iván Barton (El Salvador). TV: Dsports y Paramount.

Dsports y Paramount. Streaming: DGO.

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