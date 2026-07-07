Suiza y Colombia se juegan un lugar en cuartos de final: hora, TV y streaming
El vencedor del cruce seguirá en carrera por el título y se enfrentará al ganador del duelo entre la Selección argentina y Egipto.
Suiza y Colombia se enfrentarán este martes por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo.
Además de la clasificación, el partido tendrá un condimento especial: el vencedor quedará ubicado en la misma llave que la Selección argentina, que horas antes se medirá con Egipto.
Con realidades diferentes, pero con la misma ilusión de seguir haciendo historia, europeos y sudamericanos protagonizarán un atractivo encuentro. .
Colombia quiere confirmar su gran Mundial
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega como uno de los seleccionados de mejor rendimiento en el torneo. Tras superar la fase de grupos con victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de un empate frente a Portugal, los cafeteros eliminaron a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final.
Con un plantel que combina experiencia y solidez, Colombia buscará regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.
Del otro lado estará una Suiza que también atraviesa un gran presente. El conjunto dirigido por Murat Yakin viene de imponerse por 2-0 a Argelia con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, y sueña con alcanzar los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de 1954.
Los antecedentes entre Suiza y Colombia
Aunque hace varios años que no se enfrentan, ambas selecciones ya tienen antecedentes entre sí. El último cruce fue un amistoso disputado en Miami en 2007, con triunfo de Colombia por 3-1.
En los Mundiales solo se enfrentaron una vez. Fue en Estados Unidos 1994, cuando los cafeteros se impusieron por 2-0 en un partido correspondiente a la fase de grupos, que terminó siendo la única victoria colombiana en aquel certamen.
El ganador de este encuentro será el rival del vencedor del duelo entre Argentina y Egipto en los cuartos de final.
Hora, TV y streaming de Suiza vs. Colombia
- Hora: 17:00 (hora de Argentina).
- Estadio: BC Place, Vancouver (Canadá).
- Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
- TV: Dsports y Paramount.
- Streaming: DGO.
Probables formaciones
- Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.