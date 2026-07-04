Colombia venció 1-0 a Ghana y se clasificó a octavos del Mundial: enfrentará a Suiza

Después de hacer una enorme fase de grupos y arrebatarle el primer puesto a Portugal, Colombia volvió a dar un importante paso en el Mundial 2026 venciendo 1-0 a Ghana por los dieciseisavos de final en el Kansas City Stadium.

Ahora, la selección dirigida por Néstor Lorenzo chocará el próximo martes a las 17 (hora argentina) ante Suiza, que viene de dejar en el camino a Argelia , por un lugar en los cuartos.

Colombia abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, a los 13 minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo del delantero Luis Suárez que habilitó al mediocampista Jhon Arias, que entró libre al área rival y definió de primera al gol.

En tiempo cumplido de la primera mitad, un centro del lateral derecho Daniel Muñoz llegó al segundo palo para el remate del otro carrilero, Johan Mojica, cuyo remate generó un buen manotazo del arquero Lawrence Ati-Zigi, sobre su poste derecho.

El volante Gustavo Puerta generó peligro para el elenco sudamericano cuando iban nueve minutos de la segunda etapa, al recibir un córner sacado en corto y buscar un disparo al segundo palo, que Ati-Zigi pudo despejar con una gran estirada.

En 35 minutos de la segunda mitad, un córner al segundo palo del mediocampista Juan Fernando Quintero fue cabeceado en el área chica por el defensor Davinson Sánchez, pero su remate fue despejado por Ati-Zigi, sobre la línea.

El propio Juanfer pudo cerrarse desde la derecha hasta el medio tres minutos más tarde y sacar un potente remate con el empeine del pie izquierdo, que se fue cerca del primer palo.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Colombia - Ghana