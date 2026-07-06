El curioso antecedente que ilusiona a Inglaterra tras eliminar a México en el Mundial 2026

Inglaterra dejó en el camino al Tri y una llamativa estadística de las Copas del Mundo disputadas en suelo mexicano alimenta el sueño de llegar a la gran final.

Inglaterra consiguió una sufrida victoria por 3-2 sobre México y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Más allá del mérito deportivo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza un llamativo antecedente que ilusiona a los dirigidos por Thomas Tuchel con alcanzar, al menos, la final de la Copa del Mundo.

La curiosa estadística indica que cada vez que México organizó un Mundial, la selección que eliminó al conjunto local terminó disputando la final. El primer antecedente se dio en 1970, cuando Italia derrotó al Tri por 4-1 en los cuartos de final y luego avanzó hasta el partido decisivo, donde cayó frente a la histórica Brasil de Pelé por el mismo marcador.

El curioso antecedente que ilusiona a Inglaterra con llegar a la final del Mundial La historia volvió a repetirse en México 1986. En aquella oportunidad, el seleccionado anfitrión quedó eliminado en los cuartos de final frente a Alemania, que necesitó de la definición por penales tras igualar sin goles. Los alemanes avanzaron hasta la final, aunque terminaron perdiendo 3-2 frente a la Selección argentina de Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo.

Inglaterra pasó a cuartos de final del Mundial y será rival de Noruega el próximo sábado en busca de los semifinales. EFE Ahora, en la edición 2026, Inglaterra dejó en el camino a México con un vibrante 3-2 en los octavos de final y buscará mantener viva esa tendencia. Para ello, primero deberá superar un exigente desafío frente a Noruega, que dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil con Erling Haaland como máxima referencia.