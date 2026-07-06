Video: un jugador de Inglaterra sufrió una fractura en medio de los festejos con los hinchas tras eliminar a México

Durante los festejos junto a su hinchada, un referente de Inglaterra sufrió una gravísima lesión que lo dejará afuera de lo que resta del Mundial.

Luego de la clasificación a octavos, el futbolista de Inglaterra explicó por qué considera que solo Lionel Messi supera a Harry Kane.

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó opacada por la preocupante lesión que sufrió Jordan Henderson apenas finalizó el partido ante México. El experimentado mediocampista se lastimó gravemente la muñeca durante los festejos en el estadio Azteca y debió ser trasladado de urgencia a un hospital para ser evaluado.

El accidente ocurrió inmediatamente después del pitazo final. Mientras el plantel inglés celebraba con sus hinchas detrás de uno de los arcos al ritmo de "Wonderwall", Henderson saltó sobre los paneles publicitarios, perdió el equilibrio tras caer sobre Dan Burn y terminó impactando de lleno con su muñeca contra el suelo.

Video: Jordan Henderson se fracturó en medio de los festejos de Inglaterra con sus hinchas X @VigiaHidalgo Las imágenes de la transmisión mostraron la rápida intervención del cuerpo médico, que atendió al futbolista en el lugar mientras sus compañeros formaban un círculo a su alrededor. Minutos después, el volante fue retirado en camilla, con asistencia respiratoria, rumbo al vestuario antes de ser derivado a un centro médico.

Jordan Henderson played zero minutes against Mexico, but still managed to get a yellow card and pickup an injury requiring him to leave on a stretcher and be taken to hospital.



That's what the altitude of the Azteca does to you! pic.twitter.com/37QHwNC7jX — Pie Sports Booze PARODY (@piesportsbooze) July 6, 2026 Tras el encuentro, Thomas Tuchel confirmó que la situación es mucho más delicada de lo que se pensó en un primer momento: "No pinta bien. Jordan se ha caído y se ha lesionado la muñeca. Es muy grave", declaró el entrenador alemán, sembrando incertidumbre sobre la continuidad del mediocampista en el torneo.