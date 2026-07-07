Egipto le hizo un drástico pedido a la FIFA al sentirse perjudicado en el épico 3-2 de Argentina
El presidente de la Federación, Hany Abo Rida, expresó públicamente que ya presentó una queja formal y reveló hacia quién va dirigida. Los detalles.
La remontada épica de la Selección argentina sobre Egipto dejó a la Scaloneta en cuartos de final, pero del otro lado hubo secuelas. En Egipto, la bronca no se calmó con el paso de las horas y escaló a un punto que ya involucra directamente a la FIFA.
El encargado de encabezar la ofensiva fue Hany Abo Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, y el apuntado es nada menos que el árbitro del partido, François Letexier. Los Faranoes se sintieron perjudicados por algunos fallos del francés y, una vez consumada la eliminación, decidieron ir a fondo con un reclamo tan fuerte como puntual.
Qué le reclamó la Federación Egipcia a la FIFA tras la increíble remontada de Argentina
"Hemos presentado una queja oficial contra el equipo arbitral y hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto", reveló el máximo dirigente del conjunto africano.
Además, exigió que el cuerpo arbitral sea apartado y no vuelva a dirigir en lo que resta del Mundial. Eso también incluye, claro, a los asistentes de Letexier, tanto los jueces de línea como los del VAR.
Al momento, la FIFA mantiene silencio y todavía no hubo una respuesta oficial al reclamo presentado por Egipto, que terminó quedando afuera de manera increíble pero igual hizo historia: fue la primera vez que alcanzó los octavos de final.