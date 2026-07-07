Egipto le hizo un drástico pedido a la FIFA al sentirse perjudicado en el épico 3-2 de Argentina

El presidente de la Federación, Hany Abo Rida, expresó públicamente que ya presentó una queja formal y reveló hacia quién va dirigida. Los detalles.

Egipto explotó contra el árbitro francés François Letexier y el reclamo llegó a la FIFA.

La remontada épica de la Selección argentina sobre Egipto dejó a la Scaloneta en cuartos de final, pero del otro lado hubo secuelas. En Egipto, la bronca no se calmó con el paso de las horas y escaló a un punto que ya involucra directamente a la FIFA.

El encargado de encabezar la ofensiva fue Hany Abo Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, y el apuntado es nada menos que el árbitro del partido, François Letexier. Los Faranoes se sintieron perjudicados por algunos fallos del francés y, una vez consumada la eliminación, decidieron ir a fondo con un reclamo tan fuerte como puntual.

Qué le reclamó la Federación Egipcia a la FIFA tras la increíble remontada de Argentina "Hemos presentado una queja oficial contra el equipo arbitral y hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto", reveló el máximo dirigente del conjunto africano.

Hossam Hassan, DT de Egipto, terminó en llamas tras la remontada de Argentina. EFE Además, exigió que el cuerpo arbitral sea apartado y no vuelva a dirigir en lo que resta del Mundial. Eso también incluye, claro, a los asistentes de Letexier, tanto los jueces de línea como los del VAR.