La furia y la desolación de Egipto tras su repentina derrota ante Argentina en los últimos minutos en los octavos del Mundial

A falta de 12 minutos para el final del tiempo reglamentario, Egipto acariciaba su mejor resultado en la historia de los Mundiales.

Los Faraones ganaban a Argentina, los vigentes campeones del mundo, por 2-0 en el Estadio de Atlanta.

Este país africano apasionado por el fútbol, vislumbraba un puesto en cuartos de final por primera vez en su historia.

Cuando Cristian Romero redujo la desventaja en el minuto 79, Egipto se atrincheró.

Pero se les vio presas del pánico cuando el capitán argentino, Lionel Messi, —¿quién si no?— empató el partido 2-2 cuatro minutos después.

Enzo Fernández completaría una remontada espectacular con un cabezazo en el segundo minuto del tiempo añadido para poner el 3-2 definitivo y sellar el pase de Argentina a cuartos.

Egipto estaba derrotado y furioso por varias decisiones de los árbitros.

Una de ellas fue la decisión del árbitro asistente de video (VAR) de anular un segundo gol de Mostafa Zico por una falta cometida previamente por el centrocampista Marwan Attia que pisó ligeramente a Lisandro Martínez al inicio de la jugada, cuando los africanos ganaban 1-0.

También insistieron en que Mohamed Salah recibió una falta dentro del área de penalti de Argentina, segundos antes de que los vigentes campeones anotaran el gol de la victoria.

"Actualmente existe mucha incoherencia con el VAR y las decisiones, y con hasta dónde se remonta la jugada para anular una decisión", declaró el experto en fútbol egipcio Ahmad Yousef a BBC Radio 5 Live.

"Había transcurrido una distancia enorme y la falta fue mínima, así que entiendo perfectamente por qué el cuerpo técnico y la plantilla egipcia están tan decepcionados".

Cuando el árbitro francés François Letexier señaló el final del partido, muchos de los jugadores egipcios se desplomaron sobre el terreno, incrédulos ante lo que acababa de suceder.

Salah intercambió camisetas con su excompañero del Liverpool Alexis MacAllister antes de abandonar el terreno de juego con la cabeza gacha, mientras otros jugadores negaban con la cabeza.

En una explosiva entrevista tras el partido, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, afirmó que su equipo fue "tratado injustamente".

"Hay muchas cosas que cuestionar, tanto dentro como fuera del campo", añadió Hassan.

"Aspectos negativos por todas partes. Se trata simplemente de credibilidad, o mejor dicho, de falta de credibilidad, en cómo se desarrollaron los acontecimientos.

"Quizás querían que el campeón del mundo siguiera en la competición. Quizás querían que Messi continuara en la lucha por el título", apuntó.

"El campeón del mundo recibió apoyo en todos los niveles. Parece que hay presiones por parte de Argentina para que este resultado sea cierto".

BBC Sport se ha puesto en contacto con la FIFA para conocer su reacción a estas declaraciones.

Este partido lo tuvo todo: una parada de penalti, un gol anulado, una tarjeta roja (a una persona del equipo técnico egipcio) y una remontada emocionante.

BBC Sport analiza un encuentro que pasará a la historia de la Copa del Mundo porque un equipo que perdía por dos goles en los últimos minutos logró ganar sin necesidad de prórroga.

Sathire Kelpa / Getty El árbitro fue uno de los protagonistas del Argentina-Egipto.

"Hemos sufrido una injusticia"

Refiriéndose al pobre historial de su selección en la Copa del Mundo, el seleccionador egipcio Hossam Hassan había dicho en la víspera del torneo: "Tenemos que dar una mejor imagen en el Mundial".

Egipto llegó al Mundial norteamericano como un equipo que no cumplía con las expectativas en la Copa del Mundo, tras haber fracasado en sus tres participaciones anteriores, en las que no ganó ninguno de sus siete partidos.

Tras haber conseguido su primera victoria al superar a Nueva Zelanda en un partido de la fase de grupos en Vancúver el 22 de junio, los Faraones se adelantaron en el marcador contra la tricampeona mundial Argentina cuando Yasser Ibrahim marcó de cabeza en el minuto 15.

En un partido lleno de incidentes, el portero egipcio Mostafa Shobeir realizó una parada magnífica para despejar el penalti de Messi, antes de que los Faraones pensaran que habían marcado otro gol que posteriormente fue anulado.

El gol de Fernández en el último minuto provocó aún más indignación, ya que Egipto clamaba por un penalti previo tras una falta sobre Salah en el área.

Un miembro del cuerpo técnico egipcio que estaba en el banquillo fue expulsado con tarjeta roja y el seleccionador egipcio recibió una tarjeta amarilla.

"No estoy convencido con este resultado. No estoy convencido con la forma en que se desarrollaron los acontecimientos durante este partido", expresó Hassan.

"Se anuló un penalti. Un segundo gol fue inexplicablemente invalidado. Ni siquiera se ha revisado el VAR cuando todos hemos visto la imagen de la (camiseta) estirada hacia atrás", lamentó.

"No voy a seguir viendo los partidos de este Mundial. Esta es mi forma de expresar mi opinión".

El delantero egipcio Zico añadió: "El árbitro fue realmente injusto. La injusticia fue evidente. Ha habido injusticia desde el comienzo del partido".

¿Jugará Salah en otro Mundial?

Mientras que Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé han marcado con regularidad en este torneo, Salah se marcha con tan solo un gol como resultado de su esfuerzo, el que anotó en la victoria contra Nueva Zelanda el 22 de junio.

Frente a Argentina, el capitán de Egipto no protagonizó ninguna ocasión de gol ni dio ningún pase clave.

Salah cumplirá 38 años cuando se celebre el Mundial de 2030 en Marruecos, Portugal y España.

Si bien el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, y el croata Luka Modric, de 40, ya han disputado sus últimos partidos en la Copa del Mundo, aún está por verse si Salah volverá con su selección dentro de cuatro años.

Mientras tanto, la eliminación de Egipto deja a Marruecos como el último de los 10 equipos africanos que siguen en pie en este torneo.

Marruecos hizo historia hace cuatro años al convertirse en la primera nación africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas se enfrentarán el jueves a Francia en los cuartos de final en el Boston Stadium.

Sebastian Frej / Getty No está claro si la estrella de Egipto, Mohamed Salah, volverá a un mundial.

BBC

Las decisiones arbitrales clave

Análisis de Dale Johnson, corresponsal de fútbol

La semana pasada, Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, subrayó un criterio clave que se les da a los árbitros.

Se les ha indicado que permitan el contacto físico normal propio del fútbol para aumentar el ritmo de los partidos.

En este Mundial se han registrado 22,6 faltas por partido, en comparación con las 25 de 2022 y las 27 de 2018.

¿Cómo influye eso en el gol anulado a Egipto?

Attia tiró muy levemente de la camisa de Martínez y le pisó ligeramente el pie.

Pero el VAR intervino para anular el magnífico gol de Zico por una falta.

Por supuesto, se podría sostener que fue falta, pero sería incoherente con la forma en que se ha arbitrado el torneo.

Si permites estas acciones durante el juego, entonces debes hacer lo mismo con el VAR.

¿Recuerdan el golpe con la bota de Aleksandar Pavlovic en la cabeza de Pedro Vite, de Ecuador? No hubo intervención del VAR en el gol posterior de Leroy Sané.

¿La falta se produjo demasiado tarde en la jugada? El VAR analizará cómo se inicia la fase de ataque, específicamente cómo se ganó la posesión.

Dado que la entrada condujo directamente al gol, sería revisable, aunque se produjo 17 segundos antes.

Lo más lamentable para el equipo arbitral es la posible falta cometida sobre Salah en la jugada previa al dramático gol de la victoria de Fernández.

En el área de penalti de Argentina, Salah se cayó alegando que Julian Álvarez le había hecho una zancadilla. ¿Acaso esto no debería ser revisado también por el VAR?

Era similar al desafío de Attia, salvo por una diferencia crucial.

Salah estaba dentro del área, por lo que el VAR se plantea un posible penalti, que tiene un umbral más alto que la falta.

Si Salah hubiera estado fuera del área, por coherencia, el VAR habría tenido que intervenir. Como no hay suficiente para un penalti, el gol de Argentina se mantiene.

BBC

Orgullo egipcio con el corazón roto

Adam Gray / Reuters Los hinchas egipcios estaban desolados tras la derrota de su selección.

Por Shaimaa Khalil, corresponsal de la BBC en Norteamérica

Acababa de colgar el teléfono con mi sobrino de 9 años.

"Misha, es un desastre. ¡Nos han robado!", dijo entre lágrimas de rabia.

Supongo que se están dando conversaciones similares en los hogares y en los grupos familiares de WhatsApp dondequiera que las familias egipcias, como la mía, estén viendo esto esta noche.

Decir que el desenlace me destrozó el corazón se queda corto.

Este partido llevó a los aficionados por una montaña rusa de emociones: desde la esperanza, pasando por la fe, hasta la euforia absoluta... antes de la ira y, finalmente, la angustia.

"Como estadounidense de ascendencia egipcia, sentí cada minuto de esto", me dijo Sami Elmansoury, de 41 años.

"Ver a Egipto pasar de su primera victoria en un Mundial a plantar cara a Argentina es algo que jamás olvidaré. Nada puede empañar lo que estos jugadores demostraron hoy al mundo. Su actuación a lo largo de este torneo quedará grabada en la memoria".

Y creo que eso es lo que muchos egipcios sienten esta noche.

Orgullo... y desilusión. No jugaron como perdedores, jugaron como iguales.

Este equipo ha logrado algo que ningún otro equipo egipcio había conseguido antes. Han levantado el ánimo de una nación y de toda una región.

Su lema a lo largo de este torneo ha sido "Mekameleen", que significa "seguiremos adelante".

Y así fue.

Esta noche, las calles de El Cairo, Alejandría y otras ciudades de Egipto estarán más tranquilas de lo que los aficionados esperaban.

Este Mundial puede haber terminado en decepción, pero también ha dejado a los egipcios convencidos de que este equipo pertenece a la élite del fútbol mundial.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC