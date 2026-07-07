Una figura de Egipto apuntó contra Argentina, la FIFA y el árbitro tras quedar eliminado: "El torneo está arreglado"

Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto, no pudo ocultar su frustración por la derrota y denunció que el arbitraje y la organización los perjudicaron.

Egipto logró doblegar a la Selección argentina durante la mayor parte del encuentro y llegó a estar 2-0 arriba hasta los 78 minutos de los octavos de final. Sin embargo, en el momento más crucial, la vigente campeona del mundo se despertó y consiguió una épica remontada por 3-2 para así meterse en los cuartos del Mundial 2026.

Ante semejante eliminación y ciertas jugadas en apariencia polémicas (pero a la postre bien cobradas), algunos protagonistas de la delegación africana expresaron su bronca por cómo se dio el desenlace del encuentro. Desde el DT Hossan Hassam, hasta Mostafa Ziko, autor del segundo gol de los Faraones, quien en declaraciones con la prensa apuntó contra la FIFA y el arbitraje.

Las protestas de Mostafa Ziko tras la derrota de Egipto ante Argentina "No es justo, no es justo. El árbitro no fue justo, su injusticia fue flagrante, es claro y obvio. Está desperdiciando los esfuerzos de un país. Desde el primer momento nos perjudicó. No podíamos irnos simplemente así, ganándole 2-0 a Argentina...", comenzó su alegato en contra del juez francés Francois Letexier.

"Les pido disculpas a los hinchas, queríamos hacerlos felices, pero no pudimos. Honestamente, no estaba en nuestras manos: estaba en las manos del árbitro", continuó el delantero del Pyramids FC egipcio en la misma sintonía y con lágrimas en sus ojos.