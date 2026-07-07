El épico posteo de Tom Brady, el Messi del fútbol americano, cuando Argentina le dio vuelta el partido a Egipto

Tom Brady, máximo ganador de la NFL, se rindió ante la épica victoria de la Selección argentina y la comparó con su legendario 28-3.

La remontada de Argentina llegó hasta la NFL. Tom Brady comparó el triunfo ante Egipto con el histórico 28-3 y se volvió viral.

La inolvidable clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo repercusión mundial. Luego del agónico 3-2 frente a Egipto, conseguido tras remontar una desventaja de dos goles en apenas minutos, una de las reacciones más llamativas llegó desde Estados Unidos y tuvo como protagonista a Tom Brady, la leyenda más grande del fútbol americano.

El exmariscal de campo publicó un breve mensaje en su cuenta de X apenas finalizado el encuentro. "Yeah, so that might top 28-3" ("Sí, eso podría superar el 28-3"), escribió junto a un emoji de asombro. La frase no fue casual y rápidamente generó miles de interacciones entre fanáticos del deporte de todo el mundo.

La referencia al comeback más famoso de la NFL Yeah so that might top 28-3 — Tom Brady (@TomBrady) July 7, 2026 Brady hizo alusión al histórico Super Bowl LI, disputado en 2017, cuando sus New England Patriots perdían 28-3 ante los Atlanta Falcons y terminaron imponiéndose 34-28 en tiempo suplementario. Aquella remontada es considerada una de las más grandes en la historia del deporte estadounidense y tiene al propio Brady como principal protagonista.

Por eso sorprendió que el exquarterback utilizara esa referencia para destacar lo que hizo la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni caía 2-0 hasta el minuto 79, pero logró dar vuelta el resultado gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, sellando una clasificación que ya quedó entre las más épicas en la historia de los Mundiales.

Una coincidencia que hizo más especial la historia Tom Brady dueño de siete títulos de Super Bowl y considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos en la NFL, se rindió ante la Scaloneta. Foto: NFL La comparación tiene además un detalle que llamó la atención de muchos usuarios. La remontada argentina ocurrió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la casa de los Falcons, el mismo equipo al que Brady le protagonizó el inolvidable 28-3 hace casi una década.