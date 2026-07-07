El motivo por el que el DT de Egipto hizo el gesto de racismo cuando el árbitro lo amonestó ante Argentina

Hossam Hassan, DT de Egipto, denunció un supuesto episodio de racismo tras el 3-2 albiceleste y protagonizó una tensa discusión con el árbitro francés.

El DT de Egipto denunció un supuesto acto de racismo tras el 3-2 de la Selección argentina y protagonizó un fuerte cruce con el árbitro.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica. Hossam Hassan, entrenador de Egipto, denunció un supuesto episodio de racismo tras el tercer gol albiceleste y protagonizó una tensa discusión con el árbitro francés François Letexier.

La escena ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en Atlanta, cuando la Selección argentina completó una remontada histórica para imponerse 3-2 después de estar dos goles abajo. Tras el tanto decisivo, cuando ya se jugaban 7 minutos del tiempo agregado, Hossam Hassan abandonó su zona técnica y comenzó a reclamarle insistentemente al árbitro por un presunto acto de racismo que, según su interpretación, se habría producido durante los festejos de los futbolistas argentinos.

El momento en que Hossam Hassan, DT de Egipto, hizo el gesto de racismo El momento en que Hossam Hassan hizo el gesto de racismo TyC Sports Según trascendió desde la delegación egipcia, el entrenador solicitó que se activara el protocolo antirracismo previsto por la FIFA. En medio de sus protestas, realizó gestos con los brazos para llamar la atención del juez francés François Letexier, quien decidió no detener el partido ni iniciar el procedimiento solicitado.

La reacción del árbitro y la polémica denuncia Ante la insistencia del DT, Letexier le mostró la tarjeta amarilla por protestar de manera reiterada. La imagen del entrenador realizando gestos mientras recibía la amonestación rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples interpretaciones sobre lo sucedido.

Hossam Hassan, DT de Egipto, denunció racismo en pleno partido por los octavos de final. EFE Hasta el momento no trascendieron públicamente pruebas ni imágenes concluyentes que confirmen la existencia de expresiones racistas por parte de jugadores argentinos. Tampoco se conoció un comunicado oficial de la FIFA ni de la AFA respecto de la denuncia realizada por el entrenador egipcio.