Del llanto a la risa: los mejores memes sobre el agónico triunfo de la Selección argentina

En un delirante partido por los octavos de final, los memes fueron los verdaderos protagonistas. Y ahora que la Selección argentina clasificó a cuartos del Mundial 2026, estallaron las redes.

Después del agónico e histórico triunfo de la Selección argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, las redes sociales estallaron de memes y bromas. El sufrimiento durante el partido y los festejos posteriores fueron el combustible perfecto para que los usuarios desplegaran todo su ingenio.

Los chistes no aparecieron solo después del pitazo final. Cuando Argentina parecía quedar al borde de la eliminación, primero con el 1-0 en contra al entretiempo y luego con el 2-0 del conjunto africano, las redes no tardaron en reaccionar. Entre imágenes vinculadas a Antonela Roccuzzo, comentarios sobre la “mufa” y bromas por la falta de reacción del equipo, el partido también se vivió minuto a minuto en el mundo digital.

Así, en medio de una clasificación tan sufrida como celebrada, la Albiceleste logró meterse en los cuartos de final, instancia en la que espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, a disputarse este martes. Como ya es costumbre, los memes fueron protagonistas de otra noche inolvidable para la Selección.