Los despiadados memes de la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde: Vozinha, glorificado
La inesperada paridad entre la Selección argentina y Cabo Verde en dieciseisavos generó incontables memes y fuertes reacciones de los fanáticos en redes.
La Selección argentina se clasificó a octavos de final tras sufrir y mucho en los dieciseisavos contra Cabo Verde. No solo no pudo ganar con autoridad y comodidad, sino que tampoco pudo hacerlo en en los 90 minutos y hasta se le complicaron las cosas en el alargue, en el que finalmente pudo ganar 3-2.
La inesperada paridad entre ambos combinados, muy distantes entre sí en cuanto a plantel, Ranking FIFA y papeles, generó fuertes reacciones en redes sociales y los fanáticos no tardaron de inundarlas con los más variados memes. La mayoría de ellos glorificaron al arquero caboverdiano Vozinha, la figura del partido y la gran revelación del Mundial 2026.