¿Era falta de Leandro Paredes? La polémica jugada en el cierre de Argentina contra Cabo Verde

Al minuto 97 del tiempo reglamentario, llamó mucho la atención una entrada de Paredes a Hélio Varela que todos reclamaron como infracción.

La Selección argentina tuvo una floja presentación frente a la sorprendente Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Pese a lo que se especulaba en la previa y a comenzar ganando con un golazo de Lionel Messi, no pudo imponerse en tiempo reglamentario y con un 1-1 en los 90 minutos, el encuentro debió ir al alargue.

Pero antes de llegar el tiempo extra, hubo una fuerte polémica, que increíblemente en el campo de juego no fue muy discutida. Es que todavía en el adicional, al minuto 97, Leandro Paredes cortó un avance rival con una entrada a Hélio Varela que, al menos en la transmisión oficial, pareció ser una clara falta.

La falta de Leandro Paredes que reclamó Cabo Verde sobre el final TyC Sports Para colmo, la acción se dio en la puerta del área, lo que hubiera significado un tiro libre de extrema peligrosidad para los Tiburones Azules. Pero el árbitro Drew Fischer no solo no sancionó infracción, sino que la jugada ni siquiera fue revisada por este en los monitores del VAR.

Los jugadores caboverdianos la protestaron levemente en el campo de juego y sus hinchas se hicieron escuchar, pero más allá de la reacción inicial, luego no se abalanzaron sobre el juez canadiense para reclamar la acción. En redes sociales, en cambio, fue mucho más fuerte la indignación por parte de los fanáticos, muchos de los cuales reclamaron que hubo "robo" por parte de Argentina.