En vivo: Colombia vence 1-0 a Ghana y se está quedando con el último boleto a octavos del Mundial
En Kansas City, la Colombia de Néstor Lorenzo se ve las caras con Ghana en el partido que le da el cierre a la ronda de 16avos de final.
Después de hacer una enorme fase de grupo y arrebatarle el primer puesto a Portugal, Colombia afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desde las 22:30 (hora argentina) la selección de Néstor Lorenzo juega ante Ghana en el Kansas City Stadium.
El vencedor de este cruce enfrentará en octavos a Suiza, que avanzó de ronda al imponerse con autoridad sobre Argelia.