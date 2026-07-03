Lionel Messi fue autocrítico tras el triunfo de la Selección argentina y marcó las fallas que tuvo el equipo
Lionel Messi habló tras la victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde, valoró la clasificación a octavos y dejó un análisis sin filtros.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se mostró conforme por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, aunque rápidamente puso el foco en los aspectos negativos del rendimiento del equipo de Lionel Scaloni en la sufrida victoria ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.
"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay…", comenzó explicando el rosarino, destacando el nivel del rival y la dificultad del encuentro.
El análisis del desarrollo del partido
Messi describió el momento clave en el que el partido se complicó para la Selección luego de abrir el marcador. “Hicimos lo más difícil: encontrar el primer gol y pensamos que con eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas”, señaló.
En esa línea, el capitán remarcó la paridad del torneo y la exigencia constante en esta instancia del certamen. “Esto es mata-mata y nadie te regala nada… todos los partidos van a ser dificilísimos”, agregó.
La autocrítica más fuerte del capitán
Lejos de conformarse con la clasificación, Messi insistió en la necesidad de mejorar de cara a lo que viene. “Hoy hicimos un desgaste muy grande como siempre. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que viene, sacar las cosas positivas y corregir las malas, que fueron muchas también”, afirmó.
El rosarino también valoró la eficacia en la pelota parada, uno de los pocos puntos altos del equipo. “Tenemos buenos cabeceadores y por suerte hoy lo pudimos aprovechar. Lo venimos trabajando y va a ser importante estar fuerte ahí también”, destacó.
El problema de la presión, según Messi
En el cierre, el capitán explicó en detalle una de las principales falencias del equipo durante el encuentro: la presión alta. "No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas… quedamos descoordinados: ellos eran uno más porque nosotros no podíamos igualar, tuvieron la pelota y nos hacían correr”, analizó con precisión táctica.
Argentina ya está en octavos de final, pero el mensaje de su líder fue claro: el equipo pasó de ronda, aunque todavía está lejos de su mejor versión.