Lionel Messi fue autocrítico tras el triunfo de la Selección argentina y marcó las fallas que tuvo el equipo

Lionel Messi habló tras la victoria de la Selección argentina ante Cabo Verde, valoró la clasificación a octavos y dejó un análisis sin filtros.

Lionel Messi festeja, pero con un dejo de cierta seriedad por la sufrida victoria de la Selección argentina sobre Cabo Verde en el alargue.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se mostró conforme por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, aunque rápidamente puso el foco en los aspectos negativos del rendimiento del equipo de Lionel Scaloni en la sufrida victoria ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay…", comenzó explicando el rosarino, destacando el nivel del rival y la dificultad del encuentro.

El análisis del desarrollo del partido Messi habló en zona mixta tras el 3-2 a Cabo Verde Telefe Messi describió el momento clave en el que el partido se complicó para la Selección luego de abrir el marcador. “Hicimos lo más difícil: encontrar el primer gol y pensamos que con eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas”, señaló.

En esa línea, el capitán remarcó la paridad del torneo y la exigencia constante en esta instancia del certamen. “Esto es mata-mata y nadie te regala nada… todos los partidos van a ser dificilísimos”, agregó.

La autocrítica más fuerte del capitán Lionel Messi recibió el premio del mejor jugador del partido de parte de un excompañero suyo en la Selección argentina: Maxi Rodríguez. FIFA Lejos de conformarse con la clasificación, Messi insistió en la necesidad de mejorar de cara a lo que viene. “Hoy hicimos un desgaste muy grande como siempre. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que viene, sacar las cosas positivas y corregir las malas, que fueron muchas también”, afirmó.