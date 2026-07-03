No para: el nuevo récord que alcanzó Messi en Mundiales con su golazo frente a Cabo Verde

Como de costumbre, Lionel Messi volvió a sacar un conejo de la galera y alcanzó otra impresionante marca goleadora en Copas del Mundo.

Lionel Messi no se cansa de romper récords en este Mundial 2026. No solo logró igualar y superar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del certamen, sino que también se convirtió en el primer jugador en convertir en 7 partidos consecutivos, contando los últimos 4 de Qatar 2022 y los primeros 3 de la corriente edición.

Esa cifra la estiró a 8 este viernes en Miami con su golazo frente a Cabo Verde a los 28 minutos de los dieciseisavos de final. Pero este gran tanto le permitió registrar otra marca inédita, ya que lo eleva como el primer futbolista en marcar 7 o más goles en dos Copas del Mundo distintas.

El golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde Golazo de Messi para el 1-0 ante Cabo Verde Telefe Increíblemente, los Mundiales más productivos de Leo fueron sus últimos dos. En Qatar 2022 hizo 7: 1 vs. Arabia Saudita, 1 vs. México, 1 vs. Australia, 1 vs. Países Bajos, 1 vs. Croacia y 2 vs. Francia. En este 2026, por el momento, lleva otros 7: 3 vs. Argelia, 2 vs. Austria, 1 vs. Jordania y 1 por ahora vs. Cabo Verde.

Ninguno de los otros grandes goleadores del certamen lo había logrado hasta el momento: Gerd Müller, con 14 anotaciones, hizo 10 en 1970 y 4 en 1974; Ronaldo Nazario, con 15, contabilizó 4 en 1998, 8 en 2002 y 4 en 2006; y el propio Klose, con 16, registró 5 en 2002, 5 en 2006, 4 en 2010 y 2 en 2014.