No para: el nuevo récord que alcanzó Messi en Mundiales con su golazo frente a Cabo Verde
Como de costumbre, Lionel Messi volvió a sacar un conejo de la galera y alcanzó otra impresionante marca goleadora en Copas del Mundo.
Lionel Messi no se cansa de romper récords en este Mundial 2026. No solo logró igualar y superar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del certamen, sino que también se convirtió en el primer jugador en convertir en 7 partidos consecutivos, contando los últimos 4 de Qatar 2022 y los primeros 3 de la corriente edición.
Esa cifra la estiró a 8 este viernes en Miami con su golazo frente a Cabo Verde a los 28 minutos de los dieciseisavos de final. Pero este gran tanto le permitió registrar otra marca inédita, ya que lo eleva como el primer futbolista en marcar 7 o más goles en dos Copas del Mundo distintas.
El golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde
Increíblemente, los Mundiales más productivos de Leo fueron sus últimos dos. En Qatar 2022 hizo 7: 1 vs. Arabia Saudita, 1 vs. México, 1 vs. Australia, 1 vs. Países Bajos, 1 vs. Croacia y 2 vs. Francia. En este 2026, por el momento, lleva otros 7: 3 vs. Argelia, 2 vs. Austria, 1 vs. Jordania y 1 por ahora vs. Cabo Verde.
Ninguno de los otros grandes goleadores del certamen lo había logrado hasta el momento: Gerd Müller, con 14 anotaciones, hizo 10 en 1970 y 4 en 1974; Ronaldo Nazario, con 15, contabilizó 4 en 1998, 8 en 2002 y 4 en 2006; y el propio Klose, con 16, registró 5 en 2002, 5 en 2006, 4 en 2010 y 2 en 2014.
El único que puede llegar a igualar a Messi, o incluso superarlo en esta edición de la Copa del Mundo, es Kylian Mbappé, quien pareciera ser imparable cuando juega este torneo. En 2022 fue el máximo artillero con 8 tantos y en este 2026 ya lleva 6. Con uno más equiparará el récord del astro rosarino, y con dos registrará su propia marca al convertirse en marcar 8 más en dos ediciones distintas. ¿Lo logrará?