¡Estás loco, Leo! Messi metió un golazo de tiro libre y batió otro impresionante récord en Mundiales

A Lionel Messi le bastó con media hora de juego para sentenciar la victoria de la Selección ante Jordania y romper con otra impactante marca.

Ni entrando desde el banco pierde la costumbre de ser determinante. Apenas 20 minutos le alcanzaron a Lionel Messi para dejar otra marca imborrable en el Mundial 2026: convirtió un golazo de tiro libre en la victoria 3-1 de la Selección argentina ante Jordania y volvió a escribir una página en la historia del fútbol.

Con el partido el partido 2-1, la Pulga ingresó en el complemento y no tardó en hacerse notar. Tras una buena combinación ofensiva, el defensor jordano Amer Jamous lo derribó a pocos metros del área y le regaló la chance de aplicar su marca registrada.

El 10 tomó la pelota y se adueñó de la ejecución. Con un remate preciso, abrió el pie y colocó la pelota junto al palo del arquero, que reaccionó tarde y dejó desprotegido su palo. Así se gestó el sexto gol del capitán en la actual cita y el 19° en Mundiales, estiraron su récord como máximo goleador histórico. Otro capítulo en una carrera que parece no conocer límites.

Golazo de Leo Messi de tiro libre Telefe El nuevo récord en Mundiales que alcanzó Messi Con este gol frente a Jordania, Messi se convirtió en el primer futbolista en la historia de los Mundiales que marca en siete partidos consecutivos, superando una marca que compartían el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

La histórica racha comenzó en la recta final de la Copa del Mundo de 2022 y se extendió al inicio del Mundial 2026: