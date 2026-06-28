¡Estás loco, Leo! Messi metió un golazo de tiro libre y batió otro impresionante récord en Mundiales
A Lionel Messi le bastó con media hora de juego para sentenciar la victoria de la Selección ante Jordania y romper con otra impactante marca.
Ni entrando desde el banco pierde la costumbre de ser determinante. Apenas 20 minutos le alcanzaron a Lionel Messi para dejar otra marca imborrable en el Mundial 2026: convirtió un golazo de tiro libre en la victoria 3-1 de la Selección argentina ante Jordania y volvió a escribir una página en la historia del fútbol.
Con el partido el partido 2-1, la Pulga ingresó en el complemento y no tardó en hacerse notar. Tras una buena combinación ofensiva, el defensor jordano Amer Jamous lo derribó a pocos metros del área y le regaló la chance de aplicar su marca registrada.
El 10 tomó la pelota y se adueñó de la ejecución. Con un remate preciso, abrió el pie y colocó la pelota junto al palo del arquero, que reaccionó tarde y dejó desprotegido su palo. Así se gestó el sexto gol del capitán en la actual cita y el 19° en Mundiales, estiraron su récord como máximo goleador histórico. Otro capítulo en una carrera que parece no conocer límites.
El nuevo récord en Mundiales que alcanzó Messi
Con este gol frente a Jordania, Messi se convirtió en el primer futbolista en la historia de los Mundiales que marca en siete partidos consecutivos, superando una marca que compartían el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.
La histórica racha comenzó en la recta final de la Copa del Mundo de 2022 y se extendió al inicio del Mundial 2026:
- Australia: 1 gol
- Países Bajos: 1 gol
- Croacia: 1 gol
- Francia: 2 goles
- Argelia: 3 goles
- Austria: 2 goles
- Jordania: 1 gol
Una vez más, el capitán argentino volvió a romper una barrera que parecía inalcanzable. Y mientras siguen cayendo récords a su paso, también continúa agrandando una leyenda que, a esta altura, ya no encuentra techo.