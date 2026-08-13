Las emotivas palabras que Rodolfo Barili le dedicó a Lionel Messi tras el desgarrador posteo

Lionel Messi emocionó a todos tras la carta abierta que realizó para despedir a su padre tras la muerte. Diferentes figuras se expresaron tras el escrito que realizó el futbolista y Rodolfo Barili , conductor de Telefe, le dedicó emotivas palabras.

"Si lo pudieras sentir, Leo, si te pudiera llegar, ojalá algo de lo que todos sentimos hoy te llegue, Leo" , comenzó diciendo el conductor del noticiero de la noche del canal de la familia. Luego, agregó: "Ojalá sientas el abrazo colectivo que hoy todos te damos".

"Seguramente nada calmará el dolor que hoy sentís por haber perdido a papá, pero no dudes que somos todos los que te estamos abrazando en este momento, capitán ... Enorme abrazo, Leo", finalizó con emoción el periodista.

El momento se viralizó en redes sociales y una vez más los usuarios decidieron pegarse a Barili y dejarle mensajes de apoyo a Lionel Messi en el momento más difícil de su vida, como es la pérdida de un papá.

Después de cuatro días de absoluto silencio y dolor, Lionel Messi entristeció a todos con su carta por la muerte de su papá . El futbolista argentino dejó en claro que jugó el Mundial por insistencia de Jorge Messi y se lamentó de no poder ganar la Copa, ya que tenía ganas de llevársela.

"Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", expresó.

En el final agregó: "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.Te amo, pa".