Desde la inteligencia artificial hasta tocar con Foo Fighters: Usted Señálemelo visitó MDZ Radio y habló de todo

Una charla a fondo con Usted Señálemelo , una de las bandas más influyentes de la escena indie en español de la última década. Juan Saieg, Gabriel "Cocó" Orozco y Lucca Beguerie Petrich visitaron MDZ Radio y conversaron en El Cruce sobre música, tecnología, giras, identidad y la construcción de Términos & Condiciones, su cuarto álbum, que presentarán en vivo el próximo 21 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo.

Usted Señálemelo , el talentoso trío mendocino que lleva más de una década sobre los escenarios, atraviesa uno de los momentos de mayor proyección de su carrera. Después de una gira que los llevó por distintos países de América y Europa, Juan, Gabi y Lucca fueron invitados recientemente a participar de una Gallery Session y ya tienen por delante otro hito: serán una de las bandas encargadas de abrir el show de Foo Fighters en el estadio Monumental. Antes, volverán a tocar en Mendoza después de varios años, el próximo 21 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo, en una fecha que marcará el cierre de una gira internacional de presentación de su nuevo album, Términos y Condiciones.

En una charla a fondo en el programa de MDZ Radio El Cruce , conducido por Gonzalo Llanes, contaron sobre el proceso creativo que dio origen al nuevo disco y cómo fue cambiando su manera de hacer música desde que armaron la banda en los primeros años de adolescencia.

Términos & Condiciones se construyó en buena medida mientras la banda estaba de viaje. Hubo sesiones en distintos países, colaboraciones a distancia, productores e invitados internacionales, y una computadora funcionando muchas veces como punto de encuentro para ordenar todo ese material.

La conversación tocó el uso de nuevas tecnologías en la producción y de IA en la creación musical; la banda se posicionó con una mirada vital, abierta y curiosa sobre estas herramientas, con una observación sobre el riesgo de reemplazar el ejercicio de pensar y decider, cuando se usa acríticamente la comodidad que ofrecen.

La banda mendocina se presentará este 21 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo.

El disco fue además uno de los procesos más colaborativos de la historia de Usted Señálemelo. Y, paradójicamente, de esa apertura surgió una decisión de regreso a lo esencial.

En un momento del proceso, Juan, Gabi y Lucca se fueron solos a la montaña para ordenar el material y darle forma al disco. Allí apareció también la decisión de volver a presentarse en vivo como trío. La imagen sintetiza bastante bien el presente de la banda: después de sumar productores, músicos, países, tecnologías y nuevas experiencias, volver a encontrarse los tres para decidir hacia dónde seguir.

Las fechas de la banda.

Cuando la charla entró en el terreno de la industria y los caminos para crecer musicalmente y encontrar los públicos, evitaron las recetas. Su recorrido está vinculado con hacer música, tocar, persistir y encontrar una identidad propia apostando a la curiosidad y el juego, que los vio nacer como grupo y como amigos cuando entraban en los primeros años de la secundaria.

La expansión internacional tampoco eliminó algo que los acompaña desde el comienzo: la necesidad de conquistar públicos nuevos. Durante la última gira tocaron en ciudades europeas ante audiencias pequeñas, del mismo modo que en sus comienzos lo hicieron en distintos lugares de Mendoza, San Juan o Chile.

Mirá la entrevista completa

Usted Señálemelo en El Cruce: https://youtu.be/8MdRBzs5efw?si=XT505hULVd6Y2Hxe

El Cruce, una expedición a la innovación

El Cruce se emite todos los sábados a las 11 h por MDZ Radio 105.5. Instagram Llanesgonzalo.

El Cruce es el programa de innovación de MDZ Radio 105.5, conducido por Gonzalo Llanes, todos los sábados a las 11h, junto a un equipo de columnistas y de producción integrado por Gustavo Uano, Guillermo Olarte, Javier Zarzavilla, Danilo Montiel y Sergio Ventura, con la coordinación general de Ariel Robert. Por el programa pasan protagonistas y emprendedores vinculados a la ciencia, la tecnología, la producción y las industrias creativas para conversar sobre ideas, proyectos y transformaciones que están cambiando nuestra manera de producir, crear y vivir.